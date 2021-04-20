Часть литовских 12-классников против возвращения в школу

В редакцию Delfi попало письмо группы 12-классников, которые возмущены решением министерства вернуть выпускные классы за парты. По словам авторов письма, большая часть учеников возмущена таким решением и считает, что ради трех недель нет смысла возвращаться, да еще и на фоне нынешней эпидемиологической ситуации в Литве.

"Многие говорят, что не хотят рисковать, особенно другими членами семьи, многие из которых входят в группу риска. Риск слишком большой, особенно при том, что речь идет об одном месяце. Мы считаем, что этот месяц не принесет много пользы, будет больше вреда.

Некоторым будет сложно вернуться к контактному обучению из-за психологического состояния, а это может отрицательно сказаться на результатах учебы, ведь большую часть года мы учились удаленно, а сейчас снова ждет адаптация, стресс", – писали молодые люди.

Они также считают, что школы могут стать очагами коронавируса, поскольку тестирование необязательное, и не все будут проверяться. Молодые люди боятся, что если они откажутся возвращаться в классы, их лишат возможности учиться удаленно.

"Это принесет больше вреда, ведь в таком случае часть учеников просто останется без уроков, значительно вырастет число прогулов. Поэтому мы предлагаем создать условия для гибридного обучения. Мы считаем, что сейчас консультации важнее уроков", - пишут школьники, отмечая, что привиты не все ученики и учителя.

Заместитель председателя Литовского профсоюза работников сферы образования и науки Аудрюс Юргелявичюс сказал, что он не может говорить за всех учителей, но, по его мнению, принятое решение - это свечка у гроба с покойником.

"Никакой от этого пользы, если считали, что только контактным способом можно подготовиться к экзаменам, то надо было раньше думать и искать возможности возвращения учеников в классы. Такая неудачная попытка возвращения показывает, что никто не готов – ни школы, ни учителя, ни дети, ни родители. Я считаю, что сейчас надо сплотиться и помочь учителям мотивировать детей, чтобы они подготовились к экзаменам. По сути, от учителя немногое зависит, если ребенок не учится. Это мое мнение, а в нашем профсоюзе мнения разные. Но, как организация, мы считаем, что скорее всего этого делать не надо, ведь понятно, что не удастся обеспечить безопасность учителей и учеников", - сказал он.

На просьбу прокомментировать заявление министра о том, что дети смогут вернуться в школы 1 сентября, он не скрывал иронии.

"Мне в последнее время кажется, что Литва становится теологическим государством. Значит, все на что-то "надеются". Один в одно верит, премьер в другое. Но что будет на самом деле, какой будет эпидемиологическая ситуация 1 сентября, каким будет обеспечение безопасности, нет данных. Никто не знает, что будет с массовой вакцинацией, как общество отреагирует на прививки, какие прививки "здоровые", а какие "нет".

Вы лучше знаете, что мнение меняется каждую неделю. С другой стороны, ведь и в прошлом году были разные исследования относительно школ, но все закончилось переходом на удаленку", - сказал он.