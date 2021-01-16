По его словам, самая эффективная стратегия сейчас - тестирование в эпидемиологических целях и в целях контроля за здоровьем общества.

"Странно, что до сих пор эту стратегию не используют. Сейчас предлагают использовать методы из криминалистики, надо говорить открыто. С помощью таких методов не побороли ни Ebola, ни MERS, ни СПИД. Не справимся и с коронавирусом", - сказал он.

По его словам, если с помощью этого метода (проверки поверхностей) сейчас проверить сейм, правительство, Пентагон или здание Капитолия или магазин, но высока вероятность обнаружить частицы коронавируса.

"Но тогда мы будем распространять неверную информацию о возможности заражения через поверхности. Хочу подчеркнуть, что я не читал ни одной научной статьи, где бы доказали возможность заражения через поверхности", - сказал профессор.

Чаплинскас сказал, что в борьбе с коронавирусом нужно применять комплекс мер.

"Не надо думать, что, привив большую часть населения, мы создадим коллективный иммунитет и одолеем пандемию. Сейчас уже ясно, что очень быстро мы не сможем привить много людей. Второй момент, до сих пор неясно могут ли привитые люди быть источниками заражения коронавирусом. Прививка важна. чтобы снизить количество тяжелых случаев и летальных случаев. Второй важный момент - выявление и изоляция источника заражения. Это уже касается стратегий тестирования. Прошел год, а в Литве тестируют лишь в целях диагностики, чтобы выяснить, более конкретный человек или нет Нет тестов для наблюдения за здоровьем общества", - сказал профессор.

"Если бы тестировали для наблюдений, мы бы узнали, в каких коллективах, по какой причине происходит заражение. Третий способ борьбы - люди не должны сталкиваться друг с другом и вдыхать воздух, выдыхаемый другими. Как на горках. Мы видим только требования карантина и запрета. Такие меры могут быть лишь краткосрочными, нужно готовиться к двум другим стратегиям - вакцинации и тестированию. Сейчас вместо того, чтобы учить детей соблюдать безопасность на горках, мы закрываем горки, не даем караться", - сказал Чаплинскас.

Но ведь дети найдут другую горку. На вопрос, опасны ли такие забавы, он ответил: "Основная проблема - нам еще сложно осознать, что реальность изменилась, действуют другие нормы. Нужно с этим смириться и максимально смотреть, что мы можем сделать, чтобы жить безопасно.

Что касается пребывания на улице, то там намного безопаснее, чем в плохо проветриваемом помещении. Но дети все же могут быть переносчиками инфекции, могут заразить родителей, но не так эффективно, как это делают взрослые".

Чаплинскас считает, что взрослые в первую очередь сами должны беречь себя и беречь своих пожилых родителей. Они должны учить детей защищаться от вируса.