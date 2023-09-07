07 сентября 2023 г. 10:41

Цены в столовой одной из литовских школ удивляют: суп стоит 12 центов, тушеная свинина - 89 центов

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt
Ladzijų rajono Šeštokų mokyklos valgykla, nuotr. Lazdijų r. savivaldybės. Delfi koliažas
Ladzijų rajono Šeštokų mokyklos valgykla, nuotr. Lazdijų r. savivaldybės. Delfi koliažas
В школьных столовых крупных городов Литвы цены близки ресторанным, а в школе в Шяштокай (Лаздийский район) ученики в новой столовой могут пообедать за небольшие деньги, при этом еда здесь вкусная и свежая.

"В 2019 г. я поставила перед собой и командой цель – сделать так, чтобы дети в районе в школах получали здоровую, свежую и вкусную пищу, при этом, чтобы было разнообразие. Инвестиции и усилия оправдались.

Ladzijų rajono Šeštokų mokyklos valgykla, nuotr. Lazdijų r. savivaldybės

В 2020 г. появилось новое меню и новое отношение к питанию школьников в гимназии им. С.Гяды в Вейсеяй. В 2021 г. новшество ввели в лаздийской гимназии им. М.Густайтиса, а в этом учебном году – в школе Шяштокай", – порадовалась мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене.

Столовая Шяштокай была отремонтирована, а с начала учебного года уже принимает детей и учителей.

Ladzijų rajono Šeštokų mokyklos valgykla, nuotr. Lazdijų r. savivaldybės

В школьной столовой детям предлагают суп, два горячих блюда на выбор, овощи и фрукты, воду и кефир.

Дети сами решают, чего и сколько они хотят, работники столовой прислушиваются к их пожеланиям. Посуду за собой дети убирают сами, вскоре появится возможность сортировки отходов.

Ladzijų rajono Šeštokų mokyklos valgykla, nuotr. Lazdijų r. savivaldybės

На кухне работают три человека. Меню было составлено при участии районного бюро общественного здравоохранения, его усовершенствовали с учетом пожеланий учеников и учителей. Главное – дети должны получать вкусную и свежую еду.

Ladzijų rajono Šeštokų mokyklos valgykla, nuotr. Lazdijų r. savivaldybės
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