Цены в столовой одной из литовских школ удивляют: суп стоит 12 центов, тушеная свинина - 89 центов

"В 2019 г. я поставила перед собой и командой цель – сделать так, чтобы дети в районе в школах получали здоровую, свежую и вкусную пищу, при этом, чтобы было разнообразие. Инвестиции и усилия оправдались.

В 2020 г. появилось новое меню и новое отношение к питанию школьников в гимназии им. С.Гяды в Вейсеяй. В 2021 г. новшество ввели в лаздийской гимназии им. М.Густайтиса, а в этом учебном году – в школе Шяштокай", – порадовалась мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене.

Столовая Шяштокай была отремонтирована, а с начала учебного года уже принимает детей и учителей.

В школьной столовой детям предлагают суп, два горячих блюда на выбор, овощи и фрукты, воду и кефир.

Дети сами решают, чего и сколько они хотят, работники столовой прислушиваются к их пожеланиям. Посуду за собой дети убирают сами, вскоре появится возможность сортировки отходов.