Цены в Литве растут, но литовцы не спешат уезжать на заработки

Глава агентства по трудоустройству за границей Emigra Альгирдас Зазас сказал, что он не заметил, чтобы литовцы были заинтересованы в заработке за границей, несмотря на то, что жизнь в Литве подорожала. Он предположил, что это результат повышения зарплат в стране.

"По уровню зарплат мы нагоняем Европу. Могу сказать, что идея с отъездом за границу уже не вариант. Может, ты там и заработаешь больше, но там и расходов будет больше - налоги, транспорт, жилье, питание. Аренда жилья там дорогая, в результате остается не так и много денег, разница уже не та, что прежде", – сказал Зазас.

Он сказал, что исключение пока составляют Скандинавские страны. Туда, по его словам, люди еще хотят ехать.

"Но там не так много работы, чтобы хватило на всех. Когда отпала Великобритания, популярнейшими направлениями остались Германия и Голландия, Бельгия, а эти страны большими зарплатами не могут похвастаться. Мы сейчас ничего не можем предложить в Скандинавских странах, но они всегда пользуются популярностью. Все места разобрали еще до Нового года. Трудно сказать, едут ли еще сейчас на заработки", – сказал он. По его словам, сейчас люди едут на заработки только если видят, что после оплаты всех расходов у них остается еще 2000 евро.

Редакция связалась с компанией Norveglit, которая помогает устроиться на работу в сферу переработки мяса в Норвегии.

Представитель компании Дейвидас Герулис сказал, что много людей интересуется возможностью поехать в Норвегию, а бум был в декабре.

"Люди интересуются, едут. Большая часть желающих уехать - женщины. Нам шлют резюме, звонят. Интерес к Скандинавии был всегда, но волна стала подниматься в декабре. Раньше люди ездили только в сезон, а сейчас едут всегда", – сказал он.

По его словам, люди уезжают из-за роста цен.

"Трудно содержать жилье, оплатил счета, и ничего не остается. Люди говорят, что в Литве просто живут, но они хотят заработать", – сказал Герулис.

Их компания ищет в основном фасовщиков, раздельщиков мяса, работников на бойне, людей, которые могут работать у конвейера.

"Это неквалифицированная работа. Зарплата зависит от позиции. Меньше всего зарабатывают те, кто стоит у конвейера, фасовщики - 1700 евро "на руки", у раздельщиков, работников бойни зарплаты от 2500 до 3000 "на руки", – сказал он.

"Люди привозят своих супругов, чтобы пополнить семейный бюджет, но места есть только для раздельщиков и на бойне", – сказал Герулис.

Представитель агентства по трудоустройству CV-Online Рита Каравайтене согласна с тем, что хотя в Норвегии и большие зарплаты, цены там еще выше.

По ее словам, сейчас неплохой выбор работ и в Литве.

"Сейчас бывают странные вопросы, например, живущие в Германии литовцы спрашивают о рабочих местах в Германии. Они там живут, но не пользуются порталами в той стране, услугами Службы занятости", – сказала Каравайтене.

Она сказала, что сейчас вариантов работ за границей немного.

"Есть несколько направлений - это Германия, Нидерланды и Скандинавия. Работа в основном на складах, в сфере торговли, фасовка, сортировка", – сказала она.

Она назвала и примеры зарплат. В Германии техник в сервисе получает 4000-6000 евро "на бумаге", а управляющий по присмотру за техников в Нидерландах - 2500-3000 евро. Медсестра с проживанием в Германии получает 2200-2700 евро "на бумаге". На складе в Германии зарплата 1500 евро "на бумаге".

По ее словам, весной предложений будет больше, появятся сезонные работы.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас также сказал, что в Литве выросли зарплаты, поэтому отрыв от зарплат в Европе уже не такой большой, как прежде.

"Если в 2005-2008 гг. разница в зарплатах была в 4-5 раз, то сейчас уменьшилась до 2, а в некоторых случаях и меньше. Скоро разница будет исчисляться не разами, а процентами", – сказал экономист, заметив, что тогда уезжать за границу будет не выгодно.