Цены удивили: питание в детских садах одного из крупных городов подорожает на треть

В четверг такое решение принял городской совет. Цены растут из-за подорожания продуктов и энергоресурсов.
Повысить цены просили представители клайпедского отделения Литовской ассоциации дошкольных учреждений.
Представитель Клайпедской мэрии Йоланта Цеплене сказала: "Ассоциация обратилась с просьбой о пересмотре цен, поскольку поставщики отказывались доставлять товары, расторгали договоры, было сложно организовать питание. Цены на некоторые продукты выросли на 10-90%".
Например, молоко подорожало с 0,49 до 0,94 евро, сливочное масло с 6,77 до 9,68 евро, творог – с 2,66 до 4,30 евро, лосось – с 15,72 до 26 евро, на евро подорожало подсолнечное масло.
Клайпедский муниципалитет провел исследование и выяснил, что в среднем цены выросли на 33%.
Стоимость питания в детских садах составит 3,2 евро в день (в Вильнюсе - 2,9, в Каунасе - 2,6 евро).
Если рабочая группа выяснит, что реальное подорожание еще выше, то цена вырастет и больше.
Цеплене заметила, что в Паневежисе питание в детских садах стоит 3,47 евро.
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