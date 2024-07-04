Цены на жилье в разных городах Литвы: кое-где квартиры продают и по 4000 евро

Что за среднюю цену и ниже можно купить в шести городах страны? Стоит отметить, что в крупных городах предлагают немало маленьких квартир, в других городах продают просторные квартиры без ремонта.
Согласно подсчетам Ober-Haus, 2-комнатная квартира, в доме построенном 1970-1990 гг, в первом квартале этого года в шести городах Литвы в среднем стоила 45 000-94 000 евро.
Самое дорогое жилье, конечно же, в Вильнюсе. Здесь медиана продаж составляет 94 000 евро.
В Вильнюсе есть немало квартир и по цене ниже 94 000 евро, на сайте aruodas.lt их больше 600. Правда, большая их часть пригодна только для одного жильца.
Например, в доме на ул. Витянё, построенном в 1960 г. и реновированном в 2023 г., продается квартира площадью 21 кв. м за 91 000 евро. В этом жилье есть комната со спальной зоной, кухней, гостиной, отдельно санузел и душ. Квартира с частичной отделкой.
Таких квартир немало, стоят они недорого – к примеру, в Науининкай отремонтированную квартиру площадью 25 кв. м продают всего за 40 000 евро. В одном помещении находится комната, кухня и ванная.
За 92 000 евро можно купить и 2-комнатную квартиру площадью 48 кв. м в Каролинишкес, однако квартиру надо обновлять, менять мебель. Столько же стоит квартира площадью 44 кв. м в Жирмунай, в старом доме, который будут реновировать. В объявлении сказано, что квартира нуждается в ремонте.
Самые дешевые квартиры в Вильнюсе стоят от 20 000 евро – это жилье до 20 кв. м без водопровода, канализации и с печным отоплением. Бывают варианты без окон или с общей кухней и ванной. По цене до 94 000 евро есть и приличные варианты, но это маленькое жилье, которое к тому же нуждается в ремонте. Да и район может быть в стороне от центра.
По данным Ober-Haus, в начале этого года в Каунасе жилье в среднем стоило 67 500 евро, в Клайпеде – 62 300 евро.
В Каунасе предлагается больше 200 вариантов по цене до 68 000 евро, большая их часть - жилье маленькое по площади, часть без отделки. В Вилиямполе за 59 000 евро продают лофт площадью 35 кв. м. Квартиру такой же площади можно купить за 49 000 евро, в ней есть кухня, ванная и комната, квартира нуждается в ремонте.
За 37 500 евро предлагают квартиру площадью 20 кв. м в доме 1970 года. Там есть маленькая кухонька, стиральная машина стоит в гостиной. Отдельно - ванная комната.
В Каунасе по цене 70 000 евро можно купить небольшое жилье - до 40 кв. м. Одни квартиры оборудованы, другие нуждаются в ремонте, если за такую цену продают квартиру побольше, то она нуждается в серьезном ремонте и инвестициях. Самое дешевое жилье в Каунасе стоит 10 000 евро, но, как и в Вильнюсе, это очень маленькие квартиры.
В Клайпеде по цене до 62 000 евро можно купить более просторное жилье в старом доме. За 59 000 евро продают квартиру площадью 47 кв. м, но видно, что жилье нуждается в ремонте. За 57 000 евро в Рыболовном порту продают квартиру 46,6 кв. м в доме 1973 года – она нуждается в серьезном ремонте.
В центральной части города можно купить квартиры по цене до 60 000 евро, но и здесь они совсем маленькие. На проспекте Тайкос продают квартиру площадью 22 кв. м, в квартире отдельная маленькая кухонька, в комнате кровать, письменный стол и шкаф, есть небольшая ванная.
Самая дешевая квартира в Клайпеде стоит 11 000 евро, это комната с общей кухней и удобствами. Если добавить еще пару тысяч, можно купить квартиру в общежитии.
Итак, во всех крупных городах самое дешевое жилье - квартиры до 35 кв. м, в которых удобно жить лишь одному человеку. Если за небольшую сумму продают двухкомнатные квартиры, то они уже требуют серьезного ремонта.
В Шяуляй в первом квартале года квартиры в старых домах в среднем стоили senos 56 000 евро, В Паневежисе – 45 000 евро, а в Алитусе - около 50 000 евро.
За цену до 60 000 евро в Шяуляй предлагают почти 200 квартир. Здесь небольших немного – по такой цене продают жилье площадью 45-55 кв. м. Есть среди них и варианты с неплохим ремонтом.
Например, за 59 9000 евро продается двухкомнатная светлая квартира площадью 50 кв. м в доме 1989 года. Квартиру продают с мебелью и бытовой техникой, в ней заменили трубы, полы, перекрасили стены, поменяли проводку.
За 58 900 евро продают квартиру площадью 47,8 кв. м, с бытовой техникой и мебелью.
Квартира в общежитии площадью 18 кв. м со скромной меблировкой и давно не видавшая ремонта 1в Шяуляй стоит 10 000 евро. Квартира 12 кв. м, но с ремонтом стоит почти 16 000 евро и находится в центральной части города. За 22 000 евро можно купить квартиру площадью 50 кв. м, только запущенную, на ее ремонт уйдет еще такая же сумма.
Самая дешевая квартира в Шяуляй стоит 7700 евро, однако она с общей кухней и удобствами.
За 45 000 евро в Паневежисе можно купить 2-комнатную квартиру в старом, но реновированном доме. Правда, сама квартира нуждается в ремонте.
Чуть дешевле продают и 3-комнатную квартиру.
Полностью оборудованная квартира в доме поновее в Паневежисе стоит 44 000 евро, только в ней уже одна комната, и общая площадь всего 35 кв. м. В квартире есть новая мебель. Еще одна неплохо оборудованная квартира площадью 41 кв. м стоит 36 000 евро.
Есть квартиры поменьше и без ремонта, они стоят 20 000-30 000 евро. Небольшая квартира в общежитии с общими удобствами стоит 7000 евро. Правда, придется немало средств вложить в ремонт.
В Алитусе по цене до 50 000 евро есть квартиры, но все они нуждаются в ремонте. В старом городе за 49 000 евро можно купить 3-комнатную квартиру площадью 69 кв. м, в доме 1966 года. Квартира просторная, но весь интерьер надо менять - не только мебель, но и отделку. В похожем состоянии квартиру в 50 кв. м продают намного дешевле – за 30 000 евро.
Другие варианты по цене 40 000-50 000 евро похожи на вышеупомянутые – в старых домах, без ремонта, но просторные, двухкомнатные. Пустая квартира в общежитии площадью 18 кв. м, которая нуждается в ремонте, продается за 4000 евро.
Надо отметить, что во всех вышеупомянутых городах есть дорогие варианты - просторные квартиры, с хорошей отделкой по цене выше 200 000 евро. Но даже самые дорогие варианты в пересчете на цену квадратного метра не превышают 2500 евро.
Представитель Inreal Томас-Совиюс Квайницкас сказал, что цены на жилье в последние несколько лет росли не только в Вильнюсе, но и во всей Литве.