Цены на взморье удивляют даже представителей сферы проживания: мы стали похожи на Швейцарию

Если вы решили провести лето на литовском курорте, надо готовиться к тому, что еда, напитки и развлечения будут стоить недешево. Delfi не раз писал о ценах в Паланге. Одна читательница удивлялась, что за кофе просят 9 евро, другой жаловался на картофельные блины за 16 евро.
Вопрос у читателей вызывают и цены на жилье не только в Паланге, но и на других курортах. Довиле (настоящее имя редакции известно), сказала, что ночлег в Бирштонасе в Ego Spa на 27 июня через Booking.com стоил 96 евро, а после Для Ивана Купалы цена на тот же номер выросла до 179 евро. В среду цену снизили до 165 евро.
За 96 евро это жилье она бронировала 18 июня.
На вопрос, откуда такая цена, представители Ego Spa в комментарии Delfi сказали, что это результат спроса.
„У нас заполнены все номера, до субботы свободных номеров нет. У большинства клиентов есть купоны, которые действуют до 30 июня, они хотят реализовать их, поэтому гостиница заполнена. Остался, скорее всего, номер класса люкс“, – сказали представители гостиницы.
Delfi сравнил на Booking.com цены на двоих в этой гостинице летом и осенью.
В Vytautas Mineral Spa в Бирштонасе 27–28 июня номер на двоих стоит 123 евро, такая же цена действует на 25–26 июня и 23–24 октября.
В другой гостинице этого курорта - Pušynė - в конце июня номер обойдется в 99 евро, в июле 118 евро и в октябре – 89 евро.
Значительно отличаются и цены на гостиницы у моря.
Grand Baltic Dunes в июне предлагает номер на двоих за 148 евро, столько же он стоит в июле. 23–24 октябре номер обойдется в 66 евро.
В Amsterdam Plaza Hotel and Spa в июне и июле номер стоит 199 евро, в октябре – 129 евро.
В Žuvėdrа в июне цена 164 евро, в июле 404 евро на указанные выше дни, а в другие дни – 164 евро. В октябре ночлег стоит 59 евро.
Ночлег в гостинице Senoji Hansa в июне стоит 154 евро, в июле – 184 евро, а в октябре – 64 евро.
Правда, на Booking“ указано, что на эти выходные в Паланге заполнены 88–89% гостиниц.
Еще сложнее ситуация в Ниде, там на указанное время есть лишь несколько вариантов.
Например, в гостинице Nidus в июне ночлег стоит 199 евро, в июле мест нет, в октябре 99 евро.
Delfi обратился к представителям гостиниц, чтобы узнать, почему отличаются цены. Глава Žuvėdrа Криступас Шлёгерис сказал, что в их гостинице цены остались прежними, но не отрицал разницы в сезонных ценах.
„Стоимость услуг зимой и летом отличается в 2,5–3 раза, сезон начинается после Йонинес. Конечно, если человек приедет в середине июня, он заплатит намного меньше, чем в середине июля. Все пользуются тем же принципом, цены зависят от спроса. В июле Паланга не может вместить всех желающих, поэтому и цены выше. В июне есть свободные места, поэтому цены ниже“, – сказал Delfi Шлёгерис.
Первый месяц лета он оценил положительно и сказал, что „все выглядит оптимистично, людей много, они склонны тратить деньги“.
Глава одной палангской гостиницы, которая не захотела назвать свое имя, сказала, что высокая цена летом обусловлена не только спросом, но и тем, что сезон в Литве короткий, гостиницы хотят заработать.
Она заметила, что сезон заканчивается после Успения Богородицы, поскольку тогда люди начинают готовиться к учебному году, работе.
Глава бирштонской гостиницы Esė SPA Витянис Залога сказал, что пока нельзя сказать, что потоки отдыхающих выросли.
Он считает, что это обусловлено двумя причинами – переменчивой погодой и экономией людей.
„Не секрет, что предложения на отдых за границей намного привлекательнее. Я давно шучу, что Литва становится маленькой Швейцарией, которая 15 лет назад казалась нам маленькой и дорогой. Литва, вероятно, стала непривлекательной для наших туристов“, – заметил Залога.
Он также заметил, что люди в СПА чаще ходят в холодную погоду, чем в теплые летние дни, когда предпочитают природу и море.