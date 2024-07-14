Цены на те же товары в центре Паланги в прошлом году и в этом

В одном популярном кафе, где дают обеды дня, за год цены выросли с 6 до 6,50 евро за комплекс.

Другое популярное место в Паланге, где дают цеппелины и обеды дня, в прошлом году приглашало пообедать за 6,50 евро, а в этом цены выросли до 7 евро.

Классический палангский десерт – горячие вафли в июле прошлого года стоили 5 евро (со взбитыми сливками), 5,50 евро – с шоколадом размер XXL или с посыпкой. В этом году цены на вафли не изменились – от 5 до 5,50 евро. Не изменились также цены и на сахарную вату - она по-прежнему стоит 3 евро.