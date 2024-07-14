2024.07.14 11:22

Цены на те же товары в центре Паланги в прошлом году и в этом

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Kaina 2023-iųjų liepą (kairėje) ir šiemet liepą (dešinėje)
Kaina 2023-iųjų liepą (kairėje) ir šiemet liepą (dešinėje)
ФОТО: Justina Asakavičiūtė | Delfi

Одни соотечественники возмущаются высокими ценами в Паланге, других все устраивает и они охотно едут на курорт, не считая денег. На самом ли деле цены на курорте растут, как на дрожжах? Журналист Delfi фиксировал цены год назад и сравнил их с ценами в этом году. Сравните цены сами.

В одном популярном кафе, где дают обеды дня, за год цены выросли с 6 до 6,50 евро за комплекс.

Kaina 2023-iųjų liepą (kairėje) ir šiemet liepą (dešinėje)

Другое популярное место в Паланге, где дают цеппелины и обеды дня, в прошлом году приглашало пообедать за 6,50 евро, а в этом цены выросли до 7 евро.

Kaina 2023-iųjų liepą (kairėje) ir šiemet liepą (dešinėje)

Классический палангский десерт – горячие вафли в июле прошлого года стоили 5 евро (со взбитыми сливками), 5,50 евро – с шоколадом размер XXL или с посыпкой. В этом году цены на вафли не изменились – от 5 до 5,50 евро. Не изменились также цены и на сахарную вату - она по-прежнему стоит 3 евро.

Kaina 2023-iųjų liepą (kairėje) ir šiemet liepą (dešinėje)

Другое популярное лакомство на ул. Й.Басанавичюса – мороженое, а самые длинные очереди стоят к киоску с азиатским мороженым. Летом 2023 года Delfi зафиксировал цену на это мороженое - 4 евро, в этом году цена выросла до 4,50 евро.

Kaina 2023-iųjų liepą (kairėje) ir šiemet liepą (dešinėje)

Сколько стоит в Паланге копченый лещ. Он в прошлом году и в этом стоит 7,90 евро за кг.

Kaina 2023-iųjų liepą (kairėje) ir šiemet liepą (dešinėje)

Одно из популярных кафе у пирса, предлагающее блюда из картофеля, в июле 2023-предлагало блины жемайчу по 7 евро, кугель – 8 евро, цеппелины – 5-7 евро. В этом году цена на блины не изменилась, а вот цеппелины с мясом в этом году стоят 8 евро.

Kaina 2023-iųjų liepą (kairėje) ir šiemet liepą (dešinėje)

В конце ул. Й.Басанавичюса пройдем к колесу обозрения – с него открывается великолепная панорама. В июле 2023 года билет для взрослого стоил 15 евро, для ребенка – 10, для семьи с двумя детьми – 45 евро. Цены в этом году остались прежними.

Kaina 2023-iųjų liepą (dešinėje) ir šiemet liepą (kairėje)

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