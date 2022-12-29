Цены на продукты в Литве огромные: как изменились привычки жителей

Представитель AUGA group Лауринас Мишкинис сказал, что на рынке заметны скачки цен на многие продукты.

"Обычные продукты сильно подорожали, разница в цене между экологическими продуктами и обычными снизилась до минимума. На некоторых рынках мы видим, что цены стали одинаковыми. Привычки жителей меняются двумя способами. Люди, которые выбирали по ценам, смотрят, что дешевле, экономят. Те, для кого главным было качество, выбирают более полезные продукты", – заметил он.

По словам собеседника, те покупатели, для которых цена - главное, по-прежнему покупают, что дешевле, не учитывая экологичность. Но в кризис не меняют свои привычки те люди, которые выбирают полезные продукты.

"В кризис 2008 г. было сложно, но рынок экологических товаров рос в глобальном масштабе. За два года рост составил 20%. Думать, что сейчас что-то радикально изменится, нет повода. Потребители, для которых важно качество пищи, быстро свои привычки не изменят – это показала пандемия. Как говорится, привычка хуже неволи, изменить ее в течение нескольких месяцев не получится", – сказал Мишкинис.

Собеседник заметил, что разница в ценах снижается потому, что в сфере экотоваров не используют химические удобрения.

"Именно рост цен на удобрения взвинтил цены на продукты. Производители экотоваров с такими расходами не сталкиваются. Экотовары тоже немного дорожают, но не так быстро, как обычные", – пояснил он.

Лаурина Нелкине (специалист в сфере питания) сказала, что полезные продукты, по подсчетам ООН, по-прежнему дороже обычных.

"Если взглянуть на данные ООН, то корзина полезных продуктов питания на 60% дороже корзины таких же, но не экологических товаров. Здоровая еда дороже, ее могут себе позволить только люди с большими доходами. Что касается людей с небольшими доходами, то мы видим, что пропорция затрат на здоровую пищу должна быть намного выше. Но, когда растут цены на продукты, оплату жилья, расходы на транспорт, мы наблюдаем инфляцию. Все это складывается в одно, у людей не хватает денег на здоровую пищу", – сказала Нелкине.

По ее словам, чтобы правильно питаться без больших расходов, нужно тщательно обдумывать, что покупать.

"Просто надо руководствоваться рекомендациями по здоровому питанию, выбирать цельнозерновые продукты, крупы, овощи. Что касается цен, овощи и фрукты, по сравнению с другими продуктами, стоят дорого, но крупы, хлеб, макароны стоят недорого. Можно внести баланс – из разных групп выбирать то, что больше по карману", – сказала Нелкине.

Она обратила внимание, что надо избегать употребления переработанных товаров, а это значит, что траты будут выше.

В пирамиде здорового питания есть молочные продукты, они подорожали не так сильно, как другие товары. Собеседница рекомендует не выбирать самые дорогие продукты.

"Необязательно покупать самые дорогие молочные товары. Если сравнить обычное молоко с экологическим, необязательно разница будет большой. Может, в экологическом будет больше Омега-3, но минералов – селена, йода – в обычном коровьем молоке больше", – сказала Нелкине.

Как правильно питаться и не тратить на это много денег? По словам Мишкиниса, приоритетом должен быть здоровый образ жизни и здоровое питание.

"Первое - надо составлять список и покупать то, что нужно, а не то, чего хотят глаза. Главное, идти за покупками после еды. Мы подходим со стороны планирования. А выбирает потребитель. Сейчас время благоприятное, чтобы выбирать более полезные продукты без больших затрат, ведь разница в цене, как я уже говорил, минимальная", – сказал он.

"В соответствии с европейскими данными, один европеец выбрасывает 127 кг еды в год. Это огромное количество, и в основном это зерновые и овощи – продукты, в которых мы больше всего нуждаемся. Меньше выбрасывать, планировать, использовать продукты до окончания срока годности, проявлять находчивость в процессе приготовления пищи, остатки использовать для других блюд. Это сохранит финансы и укрепит здоровье", – рекомендует Нелкине.