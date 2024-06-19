Цены на лисички в Вильнюсе и Каунасе – сколько просят за литр

На Каунасском рынке у вокзала за литр лисичек просят 4 евро (15 евро за кг).

На вопрос, откуда лисички, женщина ответила, что из Варенского района. Женщина грибы сама не собирает, только перепродает их. На вопрос, каким будет урожай грибов в этом году, она ответила, что если будут дожди, будут и грибы.

Рядом на другом прилавке тоже можно найти лисички, только уже по 6 евро за литр. Их привезли из того же Варенского района.

В Вильнюсе, на Калварийском рынке, за лисички из Варены или Шальчининкского района просят от 5 до 6 евро (литр) или 20 евро (за кг).

„Грибов немного – находишь 5–6 и идешь дальше. Лисички в этом году ранние. К счастью, люди их покупают“, – рассказала одна из торговок.