Цены на лисички в Вильнюсе и Каунасе – сколько просят за литр

На Каунасском рынке у вокзала за литр лисичек просят 4 евро (15 евро за кг).
На вопрос, откуда лисички, женщина ответила, что из Варенского района. Женщина грибы сама не собирает, только перепродает их. На вопрос, каким будет урожай грибов в этом году, она ответила, что если будут дожди, будут и грибы.
Рядом на другом прилавке тоже можно найти лисички, только уже по 6 евро за литр. Их привезли из того же Варенского района.
В Вильнюсе, на Калварийском рынке, за лисички из Варены или Шальчининкского района просят от 5 до 6 евро (литр) или 20 евро (за кг).
„Грибов немного – находишь 5–6 и идешь дальше. Лисички в этом году ранние. К счастью, люди их покупают“, – рассказала одна из торговок.
Рядом мужчина продавал лисички по 6 евро за литр и по 8 за пол-литра. „Они здесь небольшие, отборные – помыл и ешь с картошкой“, – пояснил торговец. У него были не только лисички, но и подосиновики за 5 евро. Мужчина сказал, что грибы собирал под Вареной.
Итак, грибы на рынке уже есть. Если вы не хотите ехать за ними в лес, можете покупать на рынке. Помните, что не надо покупать у первого попавшегося торговца - если отойти в сторону, можно найти товар подешевле.