Цены на грибы удивляют даже скупщиков: готовы ли вы отдать 100 евро?

Некоторые продавцы предлагали не только собранные, но и уже почищенные грибы, а также сушеные.

Продавцы из Каунаса продают боровики по 13 евро за кг. Есть предложение купить боровики за 12 евро за 1 кг.

В некоторых объявлениях люди принимают заказы на боровики и подосиновики, обещают их доставку в любой город Литвы через услуги автобусных перевозок. За боровики и подосиновики просят 8 евро (1 кг), за одни подосиновики 6 евро. Продавец предлагает и молодые подберезовики, моховики - 5 евро за кг, килограмм одних боровиков стоитų 10 евро. Кроме того, надо погасить расходы на пересылку.

Владелец скупки грибов в Варене Марюс Юшкявичюс сказал, что такие цены удивляют. Он сам скупает грибы намного дешевле.

"Грибы привозят из Юрбаркаса, из Жемайтии, у нас сейчас грибов немного. Мы скупаем лисички, боровики, моховики и подосиновики", – сказал он. За килограмм лисичек Юшкявичюс платит 4,5, боровиков – 3 евро, цена зависит от качества грибов.

"Мы не жалуемся, скупили, сколько планировали, план выполнили. Больше всего, конечно, было лисичек. Мы их начали скупать давно и скупаем до сих пор, но сейчас их стало меньше. Но мы пока не закрываем сезон, думаем, что будет дождь, природа оживет. Сейчас появились моховики, потом пойдут другие грибы", – сказал Юшкявичюс.

Его небольшая точка скупки грибов за месяц скупает 5–6 тонн. "Если у кого-то есть несколько точек скупки, количество бывает впечатляющим", – прибавил он.