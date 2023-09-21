Цены на грибы удивляют даже скупщиков: готовы ли вы отдать 100 евро?

В некоторых объявлениях люди принимают заказы на боровики и подосиновики, обещают их доставку в любой город Литвы через услуги автобусных перевозок. За боровики и подосиновики просят 8 евро (1 кг), за одни подосиновики 6 евро. Продавец предлагает и молодые подберезовики, моховики - 5 евро за кг, килограмм одних боровиков стоитų 10 евро. Кроме того, надо погасить расходы на пересылку.
Продавцы из Каунаса продают боровики по 13 евро за кг. Есть предложение купить боровики за 12 евро за 1 кг.
В группе "рынок в Кретинге" есть предложение купить ведерко подосиновиков за 15 евро.
Вильнюсцы за 1 кг боровиков просят 18 евро. В Мажейкяй за большую миску подосиновиков просят 20 евро.
В Кедайняй за большое количество боровиков хотят получить 45 евро (сколько килограммов продают, не указано).
В Кельмеском районе за пакет и два ведра грибов женщина просила 80 евро.
Самая большая сумма была 100 евро. Столько хотели получить за два ящика и сумку боровиков.
Некоторые продавцы предлагали не только собранные, но и уже почищенные грибы, а также сушеные.
Владелец скупки грибов в Варене Марюс Юшкявичюс сказал, что такие цены удивляют. Он сам скупает грибы намного дешевле.
"Грибы привозят из Юрбаркаса, из Жемайтии, у нас сейчас грибов немного. Мы скупаем лисички, боровики, моховики и подосиновики", – сказал он. За килограмм лисичек Юшкявичюс платит 4,5, боровиков – 3 евро, цена зависит от качества грибов.
"Мы не жалуемся, скупили, сколько планировали, план выполнили. Больше всего, конечно, было лисичек. Мы их начали скупать давно и скупаем до сих пор, но сейчас их стало меньше. Но мы пока не закрываем сезон, думаем, что будет дождь, природа оживет. Сейчас появились моховики, потом пойдут другие грибы", – сказал Юшкявичюс.
Его небольшая точка скупки грибов за месяц скупает 5–6 тонн. "Если у кого-то есть несколько точек скупки, количество бывает впечатляющим", – прибавил он.
В этом году, по его словам, много грибов купили литовские рестораны: "Мы рады, что активизировался литовский рынок, покупали многие рестораны - в Вильнюсе и Каунасе. Если вы где-то закажете блюдо с грибами, велика вероятность того, что эти грибы из Варены".
"Часть грибов продаем за границу, мы сотрудничаем с зарубежными компаниями. Они заказывают, мы упаковываем и экспортируем", – сказал Юшкявичюс.