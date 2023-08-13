Цены, как американские горки: экономист рассказал, что литовцев ждет дальше

По словам Мачюлиса, обычно в летние месяцы наблюдается некоторое снижение средних цен. Это связано с сезонными распродажами.
"Мы видим, что цены не растут или снижаются уже 4 месяца. Это связано с сезонными факторами, подешевело разное сырье: зерно, нефть, снизились цены на услуги транспортировки, поэтому с начала года некоторые товары подешевели", – сказал он, заметил, что снижение, будет, скорее всего, и в августе, но потом сезонные изменения иссякнут.
"Основная тенденция, которая, возможно, сохранится до конца года - товары не дорожают", – сказал собеседник.
По словам Мачюлиса, за год услуги подорожали на 11-12%. "Больше всего выросли цены в ресторанах, барах, на развлечения", – сказал он.
По словам экономиста, будет ли дальше наблюдаться этот рост, зависит от нескольких факторов.
"Один из них - изменение зарплат. Мы видим, что в этом году повышение средней зарплаты почти не замедлилось – оно составляет около 12% и значительно сблизилось с повышением минимальной зарплаты. Еще один фактор – спрос. Клиентов достаточно и в ресторанах на взморье, и в Вильнюсе, есть клиенты и в салонах красоты, в разных сферах досуга, поэтому естественно, что при таких условиях, бизнесу не надо снижать цены, ведь клиенты есть", – сказал Мачюлис.
Он сказал, что те жители, у которых денег стало меньше, принимают определенные решения.
"Мы видим, что большая часть продаж, как одежды и обуви, так и продуктов, связана с акциями, скидками. Без скидок никто не покупает. В Литве сложилась искаженная ситуация, что-то продать без скидки становится сложно, если стартовая цена очень высокая, делают скидку в 30-50%, чтобы появились покупатели", – сказал экономист. О
Он сказал, что эта особенность в Литве укоренилась давно, в Западной Европе такого нет.
По словам Мачюлиса, поскольку дешевеют товары и услуги первой необходимости, люди их сейчас и покупают.
Однако товары и услуги не первой необходимости продолжают дорожать.
Мачюлис считает, что действия Европейского центробанка приведут не только с снижению инфляции, но и к болезненным последствиям, например, повысят уровень безработицы, приведут к росту числа банкротств.
По словам главы портала Pricer.lt Визицкаса, в июле наблюдался небольшой спад цен.
"Регулярные цены корректируются где-то в пределах 5-10 центов – торговцы надеются, что люди привыкнут к более высоким ценам. Кроме того, объявляют впечатляющие акции. Возможно, сейчас дешевеют фрукты, овощи, особенно часто со скидкой продают бананы", – заметил он.
По его словам, есть надежда на то, что продукты подешевеют.
"Возможно, некоторые цены вернутся на прежний уровень. Надеемся, когда-то увидеть подсолнечное масло по 89-99 центов, сейчас оно уже подешевело с 3 до 1,80-1,70 евро", – заметил Визицкас.