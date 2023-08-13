Цены, как американские горки: экономист рассказал, что литовцев ждет дальше

По словам Мачюлиса, обычно в летние месяцы наблюдается некоторое снижение средних цен. Это связано с сезонными распродажами.

"Мы видим, что цены не растут или снижаются уже 4 месяца. Это связано с сезонными факторами, подешевело разное сырье: зерно, нефть, снизились цены на услуги транспортировки, поэтому с начала года некоторые товары подешевели", – сказал он, заметил, что снижение, будет, скорее всего, и в августе, но потом сезонные изменения иссякнут.

"Основная тенденция, которая, возможно, сохранится до конца года - товары не дорожают", – сказал собеседник.

По словам Мачюлиса, за год услуги подорожали на 11-12%. "Больше всего выросли цены в ресторанах, барах, на развлечения", – сказал он.

По словам экономиста, будет ли дальше наблюдаться этот рост, зависит от нескольких факторов.