Цены и отдых в Швянтойи: подорожавшее питание и ночевка у моря за 10 евро

В кафе самообслуживания „Šakutė“ в центральной части Швянтойи суп дня стоит 2,5 евро, холодный борщ – 4. Вторые блюда в этом заведении общепита стоят: котлета по-киевски - 8, отбивная - 6,5, свиные ребрышки - 8,5, стейк лосося - 8. Один комментатор, которого удивила цена кебаба стоимостью 7 евро, предложил использовать индекс кебаба в Литве для измерения уровня инфляции. Однако еще прошлым летом большой кебаб в Швянтойи стоил 7 евро. Цена на это блюдо этим летом не изменилась. В центральном кебабном киоске на улице Юрос с прошлого лета не изменился даже прейскурант. Мужчина, который десятилетиями продает копченых леща и скумбрию в Швянтойи, просит 5 евро за леща среднего размера и столько же за двух крупных копченых окуней. Он рассказал, что за выходные ему удается продать почти полный холодильник копченой рыбы. На продажу влияет и то, что он предлагает покупателям продегустировать продаваемую продукцию.