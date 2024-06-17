Центробанк Литвы оштрафовал учреждение электронных денег на сумму почти миллион евро

Согласно сообщению Центробарнка, предоставляя одну из основных услуг, Phoenix Payments использовало партнеров для реализации мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Наибольший оборот составили клиенты этой услуги, осуществлявшие деятельность с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. Процедуры внутреннего контроля организации, предназначенные для управления процессом, имели существенные недостатки и были недостаточными для обеспечения эффективного контроля.
„Значительная часть клиентов Phoenix Payments классифицируется как подвергающаяся более высокому риску отмывания денег и финансирования терроризма, но учреждение не гарантировало, что на них распространяются соответствующие усиленные меры идентификации клиентов. На практике меры, использованные учреждением, оказались неэффективными и недостаточными. Это подтверждают и выявленные в ходе проверки при оценке конкретных дел недостатки и нарушения. У учреждения установлены международные корреспондентские отношения со сторонним финансовым учреждением третьей страны, обороты которого в период проверки составляли значительную часть оборота всех клиентов учреждения.
Однако и в этом случае Phoenix payments не применило должным образом усиленные меры идентификации клиентов. Учреждение также не установило достаточных средств мониторинга деловых отношений и операций клиентов, не регулировало должным образом, не рассматривало и не оценивало решения по мониторингу и в большинстве случаев не гарантировало, что сделки, заключенные клиентами, соответствовали имеющимся о них сведениям. За период проверки не полностью или формально проводились внутренние расследования относительно подозрительных операций клиентов, не во всех случаях выявлялись подозрительные денежные операции (сделки), осуществляемые клиентами.
Например, в большинстве клиентских дел, где были выявлены недостатки, происхождение средств клиента было неясно, но это не привело к сбору дополнительной информации или тщательной оценке предоставленных документов. В случае значительного числа отобранных клиентов не были должным образом выяснены цель и экономическая обоснованность осуществленных платежных операций“, - сообщает о нарушениях Центробанк.
Отмечено, что было учтено то, что учреждение активно сотрудничало, подготовило план по устранению недостатков, приняло меры по устранению выявленных нарушений и другие обстоятельства.
Учреждению Phoenix payments назначен штраф в размере 970 000 евро и обязательство до 31 июля устранить оставшиеся нарушения и недостатки в работе, временно не устанавливать деловые отношения и не оказывать финансовые услуги новым клиентам, связанным с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма.
Напоминаем, что Центробанк назначает меры воздействия с учетом тяжести нарушений, принятых мер по предотвращению повторения нарушения в будущем и других существенных обстоятельств. Размер штрафа также зависит от финансовых показателей. По данным центра регистрации, акционерами Phoenix Payments, зарегистрированной в сентябре 2018 года, являются зарегистрированный в Исландии Бьёрн Сноррасон и Emerchantpay Limited.