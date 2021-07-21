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22 июля в Вильнюсском аэропорту появится возможность привиться от коронавируса без предварительной записи. По словам представителей аэропорта, приехать и привиться в центре Rezus.lt смогут как жители окрестных районов, так и работники находящихся рядом компаний и аэропорта, а также пассажиры.
Vilniaus oro uoste nuo COVID-19 skiepys keleivius, darbuotojus, partnerius
Vilniaus oro uoste nuo COVID-19 skiepys keleivius, darbuotojus, partnerius
© Martynas Jaugelavičius

Центр будет работать с 8 до 18 ч. Можно будет выбирать из двух вакцин - Pfizer или Moderna. Привиться в центре Rezus.lt смогут все желающие.

По словам представителей Литовских аэропортов, надеются, что такой возможностью воспользуется широкий круг людей. Будет обеспечено необходимое количество вакцины, недостатка в ней не будет.

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"Несмотря на то, что привились 80% наших работников, мы прилагаем много усилий для вакцинации наших партнеров и пассажиров. Мы являемся частью общины, поэтому радуемся, что можем предложить более удобную возможность вакцинации широкому кругу общества", – сказала Лаура Йоффе, представитель Литовских аэропортов.

Сообщается, что подобные пункты появятся также в Каунасском и Палангском аэропортах.

Напомним, что все желающие привиться должны иметь при себе документ удостоверяющий личность.

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