Центр будет работать с 8 до 18 ч. Можно будет выбирать из двух вакцин - Pfizer или Moderna. Привиться в центре Rezus.lt смогут все желающие.
По словам представителей Литовских аэропортов, надеются, что такой возможностью воспользуется широкий круг людей. Будет обеспечено необходимое количество вакцины, недостатка в ней не будет.
"Несмотря на то, что привились 80% наших работников, мы прилагаем много усилий для вакцинации наших партнеров и пассажиров. Мы являемся частью общины, поэтому радуемся, что можем предложить более удобную возможность вакцинации широкому кругу общества", – сказала Лаура Йоффе, представитель Литовских аэропортов.
Сообщается, что подобные пункты появятся также в Каунасском и Палангском аэропортах.
Напомним, что все желающие привиться должны иметь при себе документ удостоверяющий личность.
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