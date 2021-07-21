Центр будет работать с 8 до 18 ч. Можно будет выбирать из двух вакцин - Pfizer или Moderna. Привиться в центре Rezus.lt смогут все желающие.

По словам представителей Литовских аэропортов, надеются, что такой возможностью воспользуется широкий круг людей. Будет обеспечено необходимое количество вакцины, недостатка в ней не будет.

"Несмотря на то, что привились 80% наших работников, мы прилагаем много усилий для вакцинации наших партнеров и пассажиров. Мы являемся частью общины, поэтому радуемся, что можем предложить более удобную возможность вакцинации широкому кругу общества", – сказала Лаура Йоффе, представитель Литовских аэропортов.

Сообщается, что подобные пункты появятся также в Каунасском и Палангском аэропортах.

Напомним, что все желающие привиться должны иметь при себе документ удостоверяющий личность.