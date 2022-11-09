aA
Центр русской культуры в Вильнюсе принял решение отказаться от помещений в Старом городе. Как организация центр пока будет работать виртуально, проводя мероприятия на разных площадках, пояснили Delfi в администрации РКЦ.
Центр русской культуры в Вильнюсе отказывается от помещений и уходит в виртуальное пространство
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Уже много лет коммунальные платежи были для нас самой большой строкой наших расходов, и вот теперь они стали для нас неподъемными. Настало время идти дальше, работать, продумывать и реализовывать наши новые проекты. До новых встреч", - говорится в сообщении на странице центра в FB.

Центр русской культуры в Вильнюсе отказывается от помещений и уходит в виртуальное пространство
© Augustas Didžgalvis
Статьи по теме:
В галерее РКЦ откроется выставка фотографий Макса Фрая
В РКЦ откроется выставка иллюстраций к серии книг "Сказки Старого Вильнюса" Макса Фрая

Русский культурный центр был основан в октябре 1988 года и стал первой русской общественной организацией в независимой Литве.

Учредителями РКЦ стали творческие люди разных профессий — писатели, филологи, социологи, философы, художники, журналисты, актеры. Своими основными задачами они считали сохранение родного языка, традиций, культурного наследия, интеграцию русских Литвы в многонациональное общество страны. Среди учредителей РКЦ были: режиссер, актер А. Иноземцев, актер В. Ефремов, писатель Эргали Гер, социолог Н. Касаткина, журналист Т. Ясинская, филолог Т. Михнева, экономист В. Большаков, специалист в области рекламы А. Кутавичене и др.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Русском культурном центре - выставка Валерия Зубакова

10 января в 18 час. в Русском культурном центре в Вильнюсе...

В Русском культурном центре - открытие выставки

8 сентября в Вильнюсе, в Русском культурном центре...

В октябре Русский культурный центр открывает сезон мероприятий

В октябре Русский культурный центр открывает сезон...

TOP новостей

До конца недели жители Вильнюса получат первые в этом сезоне счета за отопление: чего ждать

Часть вильнюсцев до конца этой недели получит первые в...

Эфир Delfi: литовский блогер Ричардас Савукинас, выборы в США и Галкин в Литве

В выпуске за 9 ноября с одним из наиболее популярных...

Aurelijus Veryga Elektroninės cigaretės

В Литве продолжают продавать электронные сигареты со вкусами, депутат предлагает ввести полный запрет

С июля 2022 года в Литве был введен запрет на продажу...

Maksimo Galkino pasirodymas Vilniuje Maksimas Galkinas Vilniuje

В Вильнюсе Максим Галкин говорил по-литовски и смеялся над Путиным

Во вторник вечером в вильнюсском концертном зале Compensa...

МВД Литвы предлагает ужесточить процедуры гражданства и иммиграции

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки...