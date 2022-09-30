По данным информационной системы актов гражданского состояния (MEPIS), самая популярная дата для заключения брака – 20 августа. В тот день кольцами обменялись почти 870 пар. Более 770 молодоженов для своего праздника выбрали 6 августа, еще почти 750 – 23 июля.

Интересно, что в прошлом году в тройку наиболее часто выбираемых дат для свадьбы также входили августовские и июльские выходные. 21 августа 2021 года почти 540 пар обменялись клятвами вечной любви, еще около 400 молодоженов сделали это 7 августа, а 24 июля кольцами обменялись 380 пар.

2022 год был не слишком благоприятен для любителей солнечных дней и повторяющихся комбинаций цифр, однако тенденция повторяющихся двоек заметна. Например, почти 550 пар выбрали для этого памятного дня 2 июля, также популярностью пользовались 22 февраля (328 бракосочетаний), 2 сентября (314) и 22 апреля (296).

От церквей крупных городов до экзотических стран

По данным MEPIS, в этом году уже зарегистрировано почти 15 тыс. браков. Примерно столько же молодоженов поженились в январе-сентябре прошлого года. Больше всего браков было зарегистрировано в Вильнюсе – всего более 3,2 тыс., в Каунасе – 2,1 тыс., в Клайпеде – 820 браков. Церковный брак с начала года выбрали около 3,7 тыс. пар.

Число браков, заключенных за рубежом, когда хотя бы один из пары являлся гражданином Литвы, в этом году составляет более 800. Клятвы вечной любви пары дали в 73 разных странах мира. Большинство пар, решивших пожениться за границей, выбрали Великобританию, а также Германию, Россию, Италию и Норвегию. Однако были пары, выбравшие для свадьбы более экзотические страны, такие как Эфиопия, Кения, Республика Мадагаскар или Танзания.