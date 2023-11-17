Центр Регистров: осталась одна неделя для представления отчетов

Центр регистров, управляющий основными национальными данными, напоминает, что остались последние дни для того, чтобы организациям, занимающимся сбором средств, представить свой финансовый отчет за предыдущий год и тем самым сохранить статус благополучателя, пишет madeinvilnius.lt со ссылкой на Центр Регистров.

"Для различных некоммерческих организаций, действующих в Литве, статус благополучателя необходим для получения различных видов поддержки от населения или предприятий, и потеря этого статуса может подорвать деятельность всей организации. В соответствии с принципами Центра Регистров, направленными на построение доверительного сотрудничества со всеми заинтересованными группами, мы еще раз напоминаем организациям о необходимости поторопиться с предоставлением финансовых отчетов", - призывает глава отдела юридических лиц Центра Регистров Йоланта Казлаускене.