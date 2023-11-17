Центр Регистров: осталась одна неделя для представления отчетов

Центр регистров, управляющий основными национальными данными, напоминает, что остались последние дни для того, чтобы организациям, занимающимся сбором средств, представить свой финансовый отчет за предыдущий год и тем самым сохранить статус благополучателя, пишет madeinvilnius.lt со ссылкой на Центр Регистров.
"Для различных некоммерческих организаций, действующих в Литве, статус благополучателя необходим для получения различных видов поддержки от населения или предприятий, и потеря этого статуса может подорвать деятельность всей организации. В соответствии с принципами Центра Регистров, направленными на построение доверительного сотрудничества со всеми заинтересованными группами, мы еще раз напоминаем организациям о необходимости поторопиться с предоставлением финансовых отчетов", - призывает глава отдела юридических лиц Центра Регистров Йоланта Казлаускене.
По данным Центра регистров, в настоящее время около 1,6 тыс. благотворительных фондов, ассоциаций и общественных учреждений со статусом бенефициара не представили отчеты о своей финансовой и хозяйственной деятельности за 2022 год.
На этой неделе руководители этих организаций получат SMS-сообщения с напоминанием о необходимости представить финансовую отчетность до 26 ноября по контактным телефонам, указанным в Реестре юридических лиц. В противном случае статус бенефициара будет аннулирован без дополнительного уведомления.
Согласно открытым данным Центра Регистров, в настоящее время статус бенефициара имеют около 30 000 юридических лиц.