Центр регистра призывает жителей проверить свою коронавирусную историю

"На этой неделе мы предлагаем каждому жителю Литвы проверить данные пациента в своем профиле (в системе e.sveikata - BNS), каковы данные о ситуации с коронавирусом: зафиксирован ли факт вакцинации, выздоровления, если человек болел", – заявила в понедельник на заседании фракции Партии свободы директор по управлению услугами Центра регистра Диана Вилите.

По ее информации, данные для "паспорта возможностей" будут браться именно из e.sveikata, они будут обновляться каждый час.

Подготовка "паспорта возможностей" уже завершена, его можно будет получить на специальном интернет-сайте, после подтверждения личности через электронные ворота доступа к госуслугам.

"Мы на финишной прямой с реализацией "паспорта возможностей". Надеемся, что паспорт будет действовать с 24 мая", – заявила Д. Вилите в понедельник.

В данный момент ведутся последние работы по техническому и юридическому согласованию паспорта.

"Паспорт возможностей" смогут получить все граждане Литвы в возрасте от 16 лет.