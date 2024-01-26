Центр реестров: в 2023 г. сократилось количество случаев наложения ареста на имущество должников

По ее словам, прошлый год был отмечен исключительными случаями наложения ареста на неидентифицированное имущество, среди которого оказались такие объекты как церковь, конфетти, кареты, камни на набережной, обувные ложки и даже коса.

Как правило, данные об арестованном имуществе Реестру актов о наложении ареста на имущество предоставляют судебные приставы. Судебные приставы применяют арест на имущество физических и юридических лиц в целях обеспечения взыскания непогашенной задолженности или исполнения иных обязательств лица. Ограничения всех видов: права распоряжения, использования и управления, применяются не всегда. Если нет риска утраты, порчи или иного снижения стоимости имущества, арестованное имущество как правило остается у должника.

В настоящее время в Реестре актов о наложении ареста на имущество зарегистрировано около 260 тыс. действующих актов о наложении ареста на имущество. За весь период деятельности Реестра в нем было зарегистрировано более 1 млн таких актов.