Центр реестров: в 2023 г. сократилось количество случаев наложения ареста на имущество должников

За последний год также была снята с учета почти 41 000 актов о наложении ареста на имущество, в 2022 г. – 44 400 актов. Всего на данный момент в реестре зарегистрировано около 260 000 действующих актов о наложении ареста на имущество.
По словам завотделом Реестра актов о наложении ареста на имущество Центра реестров Агаты Вдовенко, среди арестованных объектов традиционно бывает различное имущество: от спортивных автомобилей класса люкс или самолетов до обычных предметов домашнего обихода, таких как коса или обувная ложка.
"Традиционно из-за долгов арест налагался на недвижимое имущество – в прошлом году было арестовано около 60 тыс. квартир, зданий, земельных участков и сооружений. В прошлом году примерно на треть увеличилось и количество арестованных транспортных средств – всего было арестовано около 12 000 автотранспортных средств. В списках арестованного имущества часто фигурируют сельскохозяйственная техника, оружие, денежные средства, права на наследуемое имущество", – говорит А. Вдовенко.
По ее словам, прошлый год был отмечен исключительными случаями наложения ареста на неидентифицированное имущество, среди которого оказались такие объекты как церковь, конфетти, кареты, камни на набережной, обувные ложки и даже коса.
Как правило, данные об арестованном имуществе Реестру актов о наложении ареста на имущество предоставляют судебные приставы. Судебные приставы применяют арест на имущество физических и юридических лиц в целях обеспечения взыскания непогашенной задолженности или исполнения иных обязательств лица. Ограничения всех видов: права распоряжения, использования и управления, применяются не всегда. Если нет риска утраты, порчи или иного снижения стоимости имущества, арестованное имущество как правило остается у должника.
В настоящее время в Реестре актов о наложении ареста на имущество зарегистрировано около 260 тыс. действующих актов о наложении ареста на имущество. За весь период деятельности Реестра в нем было зарегистрировано более 1 млн таких актов.
Данные об арестованном имуществе в основном поступают от судебных приставов. Данные также поступают и из прокуратуры, судов, Государственной налоговой инспекции, Таможенного департамента и "Содры".