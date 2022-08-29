Центр реестра временно закрывает на реконструкцию самое большое отделение в Вильнюсе

Представитель Центра реестра Юрга Гудайтене сказала, что в вильнюсском центре с клиентами работают 30 служащих, ежедневно обслуживают 800 клиентов.
"Основное внимание в ходе обновления центра будет уделено удобству клиентов и эргономике рабочих мест. Мы надеемся, что в обновленных современных и уютных помещениях клиенты быстрее и с большим удобством получат актуальные для них услуги", – указала Гудайтене.
Работы по реконструкции планируют завершить до конца года. На обновление отделения выделено около 750 000 евро.
Центр реестра обслуживает клиентов в 50 муниципалитетах страны.
На сегодняшний день были обновлены отделения Центра реестра в мариямполе, Тельшяе, Паневежисе. Сейчас проводят реконструкцию отделения в Утене, Шяуляе, Алитусе.
В будущем проведут реконструкцию в каунасском, клайпедском и таурагском отделениях.
Всего на обновление отделений ЦР выделено около 2 млн. евро.
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