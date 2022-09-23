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Незаконные военные действия России на площадках АЭС в Украине, особенно рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС), вызвали опасения в связи с возможным распространением радиации. Специалисты Центра радиационной безопасности, провели исследование и обратили внимание на то, что в случае аварии наибольшая опасность грозит странам, находящимся рядом с ЗАЭС - это Россия, Беларусь, Турция, Молдова, Румыния, однако, по их прогнозам, Литве особая опасность не грозит, пишет madeinvilnius.lt.
Zaporožės AE
Zaporožės AE
© Reuters / Scanpix

ЗАЭС находится на расстоянии 900 км от Литвы. ЗАЭС - это самая большая атомная электростанция в Европе. Если брать во внимание рекомендации и прогнозы международных организаций, видно, что влияние аварии на Литву маловероятно из-за большой удаленности станции.

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Это прогнозы Центра радиационной безопасности подтверждают и публичные комментарии экспертов.


Специалисты Центра радиационной безопасности регулярно обновляют прогнозы последствий возможных аварий на АЗС в Беларуси и Украине для Литвы и ее жителей, сотрудничают со специалистами других стран в этой сфере. При прогнозировании анализируют направление и скорость движения радиоактивного облака в реальных условиях, уровень радиации.

Прямой угрозой для жителей Литвы была бы авария на БелАЭС, которая находится в 20 км от Литвы.

Специалисты Центра радиационной безопасности круглосуточно следят за радиационным фоном в стране. Обо всех опасностях жителей информируют без промедления.

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