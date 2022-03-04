Центр радиационной безопасности Литвы: из-за атаки на Запорожскую АЭС радиационной угрозы нет

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После того, как Россия атаковала Запорожскую АЭС (ЗАСЭ) в Украине радиационный фон в Литве не изменился, реакторы не повреждены, утверждает Центр радиационной безопасности (ЦРБ).
Po rusų kariuomenės atakos kilo gaisras Zaporožės atominėje elektrinėje. Wikipedia/Ralf1969
Po rusų kariuomenės atakos kilo gaisras Zaporožės atominėje elektrinėje. Wikipedia/Ralf1969
© Scanpix

"Из-за военных действий на территории ЗАЭС радиационный фон в Литве не изменился, а метеорологические условия благоприятные - ветер дует в направлении от Литвы", - сообщил ЦРБ в пятницу утром.

Временный директор центра Рамуне Стасюнайтене сказала LRT, что пожар на ЗАЭС возник не в самих реакторах, они не повреждены.

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"Согласно имеющейся информации, пожар возник не в самих реакторах, а в находящемся рядом учебном центре", - подчеркнула она.

Она добавила, что центр постоянно получает информацию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), по последним данным, пожар на ЗАЭС локализован, а "часть реакторов отключена и не действует".

Центр также успокаивает жителей Литвы, что таблетки калия йодида принимать не нужно.

Службы помощи Украины в пятницу сообщили, что после атаки российских сил на крупнейшую в Европе ЗАЭС на ней возник пожар. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Москву в "ядерном терроре" и попытках "повторить" Чернобыльскую катастрофу.

Премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон в пятницу обвинил президента России Владимира Путина в том, что он создает угрозу для всей Европы, а также пообещал добиться созыва в ближайшие часы срочного совещания Совета безопасности ООН.

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