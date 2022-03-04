Центр радиационной безопасности Литвы: из-за атаки на Запорожскую АЭС радиационной угрозы нет

"Из-за военных действий на территории ЗАЭС радиационный фон в Литве не изменился, а метеорологические условия благоприятные - ветер дует в направлении от Литвы", - сообщил ЦРБ в пятницу утром.
Временный директор центра Рамуне Стасюнайтене сказала LRT, что пожар на ЗАЭС возник не в самих реакторах, они не повреждены.
"Согласно имеющейся информации, пожар возник не в самих реакторах, а в находящемся рядом учебном центре", - подчеркнула она.
Она добавила, что центр постоянно получает информацию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), по последним данным, пожар на ЗАЭС локализован, а "часть реакторов отключена и не действует".
Центр также успокаивает жителей Литвы, что таблетки калия йодида принимать не нужно.
Службы помощи Украины в пятницу сообщили, что после атаки российских сил на крупнейшую в Европе ЗАЭС на ней возник пожар. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Москву в "ядерном терроре" и попытках "повторить" Чернобыльскую катастрофу.
Премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон в пятницу обвинил президента России Владимира Путина в том, что он создает угрозу для всей Европы, а также пообещал добиться созыва в ближайшие часы срочного совещания Совета безопасности ООН.
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