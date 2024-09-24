Центр по правам человека обратился к правоохране по поводу высказываний Раманаускаса: "разжигает ненависть"

Как сообщает ЛЦПЧ в Facebook, после получения вопросов о содержании беседы А. Раманаускаса и лидера Национального объединения Витаутаса Синицы, которая транслировалась на платформе YouTube, запись беседы была просмотрена и центр пришел к выводу, что А. Раманаускас мог разжигать ненависть.
„Мы получили реакцию от людей, которые спрашивали – не разжигает ли А. Раманаускас в этой беседе ненависть и поощряет ли насилие против лиц по их социальному статусу и языку?“.
Мы просмотрели запись — и считаем, что люди спрашивают и возмущаются обоснованно. В разговоре есть немало мест, где, с нашей точки зрения, переходит границу свободы слова и разжигает ненависть“, – сообщает ЛЦПУ в Facebook.
"И отец, который ходил в кроксах и ругается по-русски, уже достаточно, чтобы его признали подонком и отобрали у него детей. И если ты думаешь, что я шучу, то ты очень ошибаешься. Я, конечно, сильно утрирую, но... Ну ладно, в кроксах ничего страшного, но если учесть, что в нашем обществе гораздо больше некачественных элементов – отродья стрибасов (стрибас - каратель, агент-боевик), то слишком мало всего того, что я здесь высказал", – продолжает А. Раманаускас, слова которого приводит ЛЦПЧ.
"Я понимаю, что то, чего я хочу, чтобы было, это утопия, и я понимаю это. Но представьте себе домашнее хозяйство, где отец громко включил русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку. Так их... Тут только вопрос, что сделать сначала: отобрать детей и потом расстрелять, или на глазах у детей... Нет, конечно, отобрать детей и потом. Детей надо отбирать у таких", – еще одну цитату А. Раманаускаса приводит ЛЦПЧ.
В ЛЦПЧ указали, что обратились в правоохранительные органы с просьбой начать расследование в связи с вышеупомянутыми высказываниями А. Раманаускаса.
"На одном лишь YouTube-канале А. Раманаускаса видео уже набрало почти 11 тысяч просмотров, в социальных сетях фрагменты ролика просмотрели тысячи, поэтому ненависть, к сожалению, получила широкое распространение. Поэтому мы подготовили жалобу и обратились в правоохранительные органы с просьбой начать расследование высказываний А. Раманаускаса", –завили в ЛЦПЧ.
ЛЦПЧ напоминает, что согласно Конституции, граждане Литвы равны в своих правах и обязанностях, поэтому, как подчеркивают в ЛЦПЧ, русскоязычное население Литвы, как и другие национальные меньшинства, имеет право использовать родной язык и слушать музыку на этом языке.
В то же время в ЛЦПЧ подчеркнули, что не видят реакцию представителей традиционных партий на подобные заявления А. Раманаускаса.
Социал-демократы обратились в прокуратуру
Оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заявила о публичном обращении в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку появившимся в публичном поле словам общественного деятеля А. Раманаускаса, предположительно разжигающими ненависть.
Председатель СДПЛ Вилия Блинкявичюте говорит, что заявления А. Раманаускаса о возможных „ссылках“ граждан Литвы и „расстрелах на глазах у детей“, „изъятии“ детей у граждан способствуют разжиганию насилия и ненависти среди граждан Литвы, поэтому такие заявления должны быть немедленно проверены правоохранительными органами.
"Такие и подобные заявления перешли все допустимые границы, поэтому мы просим немедленного расследования со стороны правоохранительных органов. Приглашаю и призываю другие политические силы, ответственные учреждения и союз журналистов и издателей дать оценку публичному разжиганию ненависти со стороны А. Раманаускаса, поскольку подобные заявления А. Раманаускаса были опубликованы открыто и осознанно", – цитируются слова В. Блинкявичюте в пресс-релизе СДПЛ.
Альгис Раманаскас ответил в Facebook
Во вторник Альгис Раманаускас разместил на свое странице в Facebook ответ, в котором отметил, "что когда я говорю о „русифицированной Литве“, я всегда подчеркиваю, что я имею в виду тех литовцев, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых. Яснее некуда“
Приводим перевод поста полностью.
"По поводу того моего „предложения пострелять“ в разговоре с Витаутасом Синицей.
"Когда об этом заговорили пуйдокасы (Пуйдокас - депутат Сейма Литвы) и компания, это не было ни новым, ни справедливым. Это русифицированная периферия, по сути, 5-я колонна. Они сделали то, что и умеют делать люди, подобные им: не понимать или делать вид, что не понимают, сатиру и шаржирование. Представить „факт“ без контекста. Заставить мою сатиру служить российской пропаганде.
Я бы не стал писать это разъяснение, если бы не один важный момент, который я постоянно подчеркиваю и чей цифровой след так щедро и широко сеется мною - критическая важность защиты НАШИХ русских, НАШИХ русскоязычных граждан Литвы.
Вот что я хочу сказать НАШИМ русским (и русскоговорящим). Нет, дорогие мои сограждане, я призываю убивать не вас. Это не про вас, хотя, конечно, я искренне ненавижу то, что мы знаем как „Русский мир“ - со всеми его киркоровыми и ужасным кинематографом (пожалуйста, не сердитесь, литовский не лучше).
Поскольку этнический вопрос настолько чувствителен и важен, я еще раз подчеркиваю, что когда я говорю о „русифицированной Литве“, я всегда подчеркиваю, что я имею в виду тех литовцев, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых. Яснее некуда, но пуйдокасам и фурманавичюсам нужно, чтобы Раманаускас призывал убивать русских Литвы. Как нормально и то, когда русский человек потребляет русскую поп-культуру, даже если она варварская - что поделаешь. А русская культура не всегда варварская, и я говорю об этом как человек, который, как вы заметили, не призывал запретить Чайковского, когда началось вторжение, и на чьей свадьбе вместо банального Мендельсона звучал финал „Жар-птицы“ Стравинского.
Если из-за языкового барьера или из-за того, что разговор, который я вел с Синицей, был искажен пуйдокасами, которым наплевать на контекст и на объективную оценку, то знайте, что я искренне ПРОШУ У ВАС ПРОЩЕНИЯ.
За наш и ваш здравый ум. Обратите внимание: иронично, что сейчас меня пинают люди, которые искренне верят, что мой Мышонок (персонаж популярной юмористической передачи на литовском ТВ) - журналист".