Центр по правам человека обратился к правоохране по поводу высказываний Раманаускаса: "разжигает ненависть"

Поскольку этнический вопрос настолько чувствителен и важен, я еще раз подчеркиваю, что когда я говорю о „русифицированной Литве“, я всегда подчеркиваю, что я имею в виду тех литовцев, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых. Яснее некуда, но пуйдокасам и фурманавичюсам нужно, чтобы Раманаускас призывал убивать русских Литвы. Как нормально и то, когда русский человек потребляет русскую поп-культуру, даже если она варварская - что поделаешь. А русская культура не всегда варварская, и я говорю об этом как человек, который, как вы заметили, не призывал запретить Чайковского, когда началось вторжение, и на чьей свадьбе вместо банального Мендельсона звучал финал „Жар-птицы“ Стравинского.