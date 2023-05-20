Медицинский центр обращает внимание на то, что на ситуацию он отреагировал сразу же.
"Как только поступило обращение пациентки, мы не только собрали комиссию, но и предложили ей услуги другого врача. Пациентка продолжает посещать другого врача в нашем центре, врач, на которого написана жалоба, у нас временно не работает", – сказала представитель центра Лина Киселене.
По ее словам, опыт пациентки - серьезный показатель, но в данном случае важно услышать обе стороны. Важно упомянуть, что пациентка не была с врачом наедине. Обычно, во время осмотра присутствует и медсестра.
"Чтобы услышать обе стороны и объективно оценить ситуацию, комиссия вызовет все участников осмотра – и врача, и пациентку, и медсестру", – сказала Киселене.
Delfi напоминает, что на этой неделе читательница Эрика обратилась в редакцию портала, а жалобу центру написала в начале мая.
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