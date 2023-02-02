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Центр крови Каунасской клиники просит о помощи – нужны доноры, ситуация критическая и очень сложная.
Kraujo donorystė
Kraujo donorystė
© DELFI / Jonas Balčiūnas

"Просим приехать в Центр крови по адресу, Эйвену, 2, сдать кровь", – такие смс-сообщения рассылает Центр крови.

На сайте Каунасской клиники сказано, что потребность в донорской крови существует всегда , кровь особенно нужна пациентам после тяжелых травм, ожогов, во время операций, а также нужна роженицам, новорожденным, онкобольным и другим пациентам.

Сообщается, что донором может стать любой здоровый человек 18–65 лет, который весит не меньше 50 кг, предъявивший действующее удостоверение личности.

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