"Просим приехать в Центр крови по адресу, Эйвену, 2, сдать кровь", – такие смс-сообщения рассылает Центр крови.

На сайте Каунасской клиники сказано, что потребность в донорской крови существует всегда , кровь особенно нужна пациентам после тяжелых травм, ожогов, во время операций, а также нужна роженицам, новорожденным, онкобольным и другим пациентам.

Сообщается, что донором может стать любой здоровый человек 18–65 лет, который весит не меньше 50 кг, предъявивший действующее удостоверение личности.