"Просим приехать в Центр крови по адресу, Эйвену, 2, сдать кровь", – такие смс-сообщения рассылает Центр крови.
На сайте Каунасской клиники сказано, что потребность в донорской крови существует всегда , кровь особенно нужна пациентам после тяжелых травм, ожогов, во время операций, а также нужна роженицам, новорожденным, онкобольным и другим пациентам.
Сообщается, что донором может стать любой здоровый человек 18–65 лет, который весит не меньше 50 кг, предъявивший действующее удостоверение личности.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Оживление на рынке электричества: потребителям предлагают оценить, стоит ли менять договоры
На рынке электричества цены снизились до самых низких...
Цены в Литве растут, но литовцы не спешат уезжать на заработки
В последний год в Литве значительно выросли цены на...
Экономист: не стоит обольщаться, приближается кризис и к нему надо готовиться
Как утверждает литовский экономист Александрас...
Генпрокурор не только письменно обсуждала вопрос Бартошявичюса, была и очная встреча
1 февраля Генпрокуратура Литвы сообщила, что...