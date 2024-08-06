Центр кризисного управления: 7 граждан Литвы зарегистрировались для выезда из Израиля

Как сообщает НЦКУ, по данным на понедельник, в Израиле находятся 201 абонемент литовских операторов, в Ливане – 42. В субботу в Израиле было 212 абонементов, а в Ливане – 43.
„Мы видим, что граждане Литвы обращают внимание на предупреждения учреждений и покидают страны, где в ближайшее время возможна крупная военная эскалация“, - сказал в комментарии Elta главный советник НЦКУ Дарюс Бута.
В сообщении напоминают, что в субботу всем абонентам в Ливане было разослано сообщение с настоятельной рекомендацией немедленно покинуть страну. Кроме того, была распространена информация Министерства иностранных дел (МИД) об отмене рейсов с просьбой оценить необходимость поездки в Израиль, а тем, кто там находится, настоятельно рекомендовалось как можно скорее покинуть страну.
„Граждан, находящихся в настоящее время в Израиле, также просят немедленно зарегистрироваться в приложении „Путешествуй безопасно“ (Keliauk saugiai), заполнив форму регистрации поездки, чтобы в случае необходимости с ними можно было связаться по поводу консульской помощи“, - подчеркивает НЦКУ.
Дипломатические учреждения Литвы постоянно поддерживают связь с соотечественниками в регионе. Сообщается, что 7 граждан Литвы зарегистрировались с намерением покинуть Израиль.
Отмечается также, что запланированные на вторник ближайшие рейсы из Израиля в Вильнюс и Каунас пока не отменены, но ситуация может измениться.
„Поэтому НЦКУ рекомендует воспользоваться возможностью покинуть указанные страны и вернуться на родину, воспользовавшись стыковочными рейсами, которые выполняются из аэропортов Израиля“, - сказал в комментарии Д. Бута.
НЦКУ обращает внимание на то, что рекомендации МИД Литвы гражданам Литвы не ездить в эту страну и Ливан остаются действительными с 7 октября 2023 года, когда произошло нападение ХАМАС на Израиль. Если требуется консульская помощь, рекомендуется обратиться в посольство Литвы в Израиле или Министерство иностранных дел.
Если возникнет необходимость эвакуировать литовцев, решение будет принято с учетом ситуации в регионе
ELTA поинтересовалась у НЦКУ, рассматривается ли в настоящее время возможность организации вывоза литовцев военным самолетом Spartan – как это было сделано в октябре прошлого года.
В центре сообщили, что в случае необходимости такое решение будет принято с учетом ситуации в регионе.
„Возможные варианты его реализации превентивно готовятся, но мы отмечаем, что уехать гораздо безопаснее сейчас – из-за возможных военных действий эвакуационные операции могут быть крайне затруднены“, - подчеркнул Д. Бута, добавив, что покинуть регион граждан своих стран также призывают США, Великобритания, Канада, другие страны Европейского Союза (ЕС) и НАТО.