Центр кризисного управления: 7 граждан Литвы зарегистрировались для выезда из Израиля

Как сообщает НЦКУ, по данным на понедельник, в Израиле находятся 201 абонемент литовских операторов, в Ливане – 42. В субботу в Израиле было 212 абонементов, а в Ливане – 43.

„Мы видим, что граждане Литвы обращают внимание на предупреждения учреждений и покидают страны, где в ближайшее время возможна крупная военная эскалация“, - сказал в комментарии Elta главный советник НЦКУ Дарюс Бута.

В сообщении напоминают, что в субботу всем абонентам в Ливане было разослано сообщение с настоятельной рекомендацией немедленно покинуть страну. Кроме того, была распространена информация Министерства иностранных дел (МИД) об отмене рейсов с просьбой оценить необходимость поездки в Израиль, а тем, кто там находится, настоятельно рекомендовалось как можно скорее покинуть страну.