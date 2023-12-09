Центр кибербезопасности: преступники зашифровали данные муниципалитета Вильнюсского района

Специалисты центра 8 декабря ездили на место, чтобы оказать помощь и собрать материалы для расследования.
"Мы оцениваем ситуацию как сложную, – сказано в комментарии. – По предварительным данным НЦКБ, информационные системы были зашифрованы с помощью специальной вредоносной программы-вымогателя (ransomware), преступники зашифровали и новейшие резервные копии данных".
Однако "несколько систем специалистам удалось восстановить".
На этой неделе из-за кибератаки была нарушена работа некоторых информационных систем Вильнюсского районного самоуправления.
8 декабря о кибератаке сообщил Каунасский технологический университет. НЦКБ сообщил, что сотрудничает с КТУ, но пока у центра нет данных, которые бы указали на связь между этими атаками.
НЦКБ указал, что подобные атаки очень распространены. Обычно преступники потом просят выкуп за расшифровку данных.
НЦКБ отмечает, что в целях защиты от таких атак важно регулярно делать копии данных, сохранять их отдельно от сети и регулярно проверять, можно ли на их основе восстановить данные.