Цена за пол-литра питьевой воды удивила писателя

"Меня удивила сама подача воды и цена. Пол-литра - 4,2 евро. Официантка сказала, что это не просто вода, а напиток. В меню указано - питьевая вода с добавками – лимон, травы, лед. И цена нереальная.

Надо признать, что из-за этого с нами в кафе не спорили. Но мы не хотели ни газировки, ни сока, попросили налить нам воды из крана. Они так и сделали", – сказал Delfi Юркявичюс.

Он заметил, что тут ему не понравились два момента - во-первых, цена. Конечно, минеральная вода может стоить дорого, в Италии пара видела в ресторанах воду по 8-10 евро. Правда, по его мнению, пропорция должна соблюдаться - если пиво стоит 5 евро, вода не может стоить 4,5 евро.