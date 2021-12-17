Цена на жилье для жителей Литвы не главное: какие квартиры в скором времени не понадобятся?

Люди, которые хоть что-то понимают в рынке недвижимости, знают, что главное тут - место. По словам представителя группы Inreal Томаса-Совиюса Квайницкаса, именно по место жилье можно делить на классы.

"Жилье делят на классы в основном по тому, где оно находится. Здесь действует выражение - ценность недвижимости зависит от места, где она находится. Все остальное можно исправить, если есть деньги, а место не поменяешь. В центральной части города, в Старом городе жилье престижное, вокруг центра - среднего класса, на периферии – экономического класса. Когда решен вопрос места, остаются другие критерии: архитектура, технические решения, которые могут снизить или повысить ценность", – сказал Delfi аналитик.

Он сказал, что в Вильнюсе престижное жилье находится в Старом городе, в Жверинасе, Ужуписе, Пауписе. Среднего класса - часть периферии Старого города, Шнипишкес, часть Жирмунай, Антакальниса.

Правда, Квайнискас заметил, что, к примеру, в южной части Жирмунай можно развивать и престижные объекты, поскольку там рядом река.

"Класс жилья может меняться, когда преобразуется территория. Например, Виршулишкес. До сих пор там было жилье экономического класса, но когда появились высотные проекты, там появились интересные архитектурные решения, их можно отнести к среднему классу.

В будущем там появится больше объектов среднего класса, появятся и инфраструктурные решения – парки, торговые места и т.д. То же касается и Жирмунай", – пояснил Квайницкас.

Эксперты говорят, что не за горами то время, когда некоторым людям жилье в Вильнюсе будет не по карману, однако представитель компании Omberg Даля Андрулёнене сказала, что это не так: сейчас есть люди, которым по карману более просторное и дорогое жилье, они меняют планы строительных компаний, поэтому стирается грань между жильем экономического и среднего класса. Цена таких объектов уравнивается, а покупатели ищут жилье по своим потребностям, независимо от цены.

Квайницкас добавил, что главное для людей сейчас - качество, а не класс.

"Я считаю, что сейчас покупатели требуют того же качества и стандартов и от жилья экономического класса и от жилья среднего класса, поэтому разницы нет. Есть высокий энергетический класс, высокие требования и ожидания клиентов, качественные стройматериалы. Если раньше были проекты, где не думали об инфраструктуре, то сейчас этого уже нет. Второй момент компании сейчас инвестируют в инфраструктуру, благосостояние, в места досуга, там меняется "лицо" районов", – заметила Андрулёнене, сказав, что тут не обходится и без требований муниципалитета.

"Когда для клиентов место - не главное, появляются интересные проекты, например, около озера, леса. Казалось бы, это вдали от центра, но там плюс - природа. И тут, несмотря на периферию, жилье приобретает качества среднего класса из-за близости леса, озера", – прибавил Квайницкас.

По данным Inreal, сейчас продают до 40% жилья экономического класса и чуть больше 40% - среднего класса. Еще около 10% - это коттеджи, а 5% - престижный класс, плюс несколько процентов - лофты.

Андрулёнене заметила, что их данные показывают - больше всего подорожало жилье среднего класса.

По словам Квайницкаса, сейчас при продаже недвижимости компании ориентируются не на класс, а на цены в других проектах в том же микрорайоне.

"Возможно, цены и будут расти, ведь есть немало факторов, которые обуславливают этот рост, но это не значит, что жилье не по карману, все зависит от точки отсчета. Если человек со средним достатком хочет купить жилье не по своим возможностям, например, по цене 10 000 евро за кв. м - это уже другой вопрос", – заметил собеседник.