Цена на электричество в январе изменится – в случае с некоторыми потребителями новые цены введут автоматически

В декабре сообщалось, что у части потребителей заканчивается срок действия планов на поставки электричества, поэтому надо что-то делать, в противном случае новый договор вступит в силу автоматически.

По данным Ignitis, автоматически предлагаемый тариф генерируется за месяц до окончания договора.

"Что касается клиентов Ignitis, у которых в конце года закончился срок действия плана, но они до его окончания ничего не делали, то с 1 января вступили в силу автоматически подготовленные предложения, таких клиентов у нас 37%", – сказала представитель компании Лаура Беганскене. 37% - это около 100 000 клиентов, но компания постаралась сделать им даже более выгодное предложение, чем было, сказала Беганскене.

По ее словам, предложения зависели от планов, которые действовали до этого. Однако большинство клиентов сами активно меняли планы, пользовались специальными предложениями.

Компания Elektrum Lietuva сказала, что в декабре истек срок действия планов 18 000 клиентов.