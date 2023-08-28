28 августа 2023 г. 10:03

Caritas начинает сбор помощи для наиболее пострадавших жителей Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pirmadienio popietė Vilniuje
Pirmadienio popietė Vilniuje
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В тридцати городах и городках Литвы организация Caritas в течение трех дней – с понедельника до среды – будет собирать помощь для наиболее пострадавших жителей Украины.

Жителей просят пожертвовать средства гигиены, предметы бытового обихода, школьные принадлежности для детей, продукты питания длительного хранения. Списки необходимых вещей и мест сбора поддержки уже опубликованы на сайте организации www.caritas.lt.

По словам генсека Caritas в Литве Дейманте Букейкайте, всего через организацию в Литве для Украины было собрано более 1 млн. евро, в разные регионы Украины было доставлено 20 грузовиков самых необходимых вещей и продуктов. Стоимость грузов – около 650 тыс. евро.

Отмечается, что через местный Caritas в Украине и других партнеров пожертвованная народом Литвы помощь была доставлена в Северодонецк, Львов, Мостиску, Одессу, Киев и его окрестности, Полтаву, Николаев, Волынь, Днепр, Донецк.

Сбор помощи Caritas для Украины, запланированный на 28-30 августа – второй в этом году и шестой с начала войны. Представители литовского Caritas, посетившие Киев в июле, передали украинскому Caritas 300 тыс. евро.

Денежная поддержка Украины может быть переведена на специальный счет литовского Caritas. В это время компаниям, которые могут предоставить поддержку товарами или вещами, предлагается связаться по электронной почте.

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