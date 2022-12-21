Украинский военный пилот истребителя МиГ-29 с позывным "Джус" дал развернутое интервью Delfi, в котором рассказал о возможностях украинской военной авиации, сильных и слабых сторонах противника и сделал обзор текущей ситуации в небе над Украиной. С ним беседовала Анжела Бубеляк.

Ведущий выпуска — Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00.