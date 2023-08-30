Cамые влиятельные представители СМИ страны: на первом месте – журналист Якилайтис

По данным Delfi, самым влиятельным среди представителей СМИ, по мнению как общественности, так и элиты, является журналист Эдмундас Якилайтис, который в прошлом году не оценивался в этой категории из-за перерыва в работе в СМИ.

По мнению общественности, к наиболее влиятельным представителям СМИ также относятся Рита Милюте, Римвидас Валатка, Немира Пумприцкайте и Раса Тапинене.

В десятку самых влиятельных представителей СМИ по мнению общественности также входят Рута Микелкявичюте, главный редактор Elta Витаутас Бруверис, журналистка Дайва Жеймите-Билене, генеральный директор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене и журналистка Индре Макарайтите.