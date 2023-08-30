Cамые влиятельные представители СМИ страны: на первом месте – журналист Якилайтис

По данным Delfi, самым влиятельным среди представителей СМИ, по мнению как общественности, так и элиты, является журналист Эдмундас Якилайтис, который в прошлом году не оценивался в этой категории из-за перерыва в работе в СМИ.
По мнению общественности, к наиболее влиятельным представителям СМИ также относятся Рита Милюте, Римвидас Валатка, Немира Пумприцкайте и Раса Тапинене.
В десятку самых влиятельных представителей СМИ по мнению общественности также входят Рута Микелкявичюте, главный редактор Elta Витаутас Бруверис, журналистка Дайва Жеймите-Билене, генеральный директор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене и журналистка Индре Макарайтите.
По данным опроса так называемой группы элиты, на втором месте находится генеральный директор LRT М. Гарбачяускайте-Будрене, на третьем месте Р. Валатка, за ним следуют Р. Милюте и главный редактор Elta В. Бруверис.
В эту десятку также входят главный редактор Verslo žinios Роландас Барисас, Н. Пумприцкайте, И. Макарайтите, Томас Балжекас и Ауримас Переднис.
Журнал Reitingai (Рейтинги) по заказу новостного портала Delfi 17 мая – 19 июня 2023 г. провел исследование мнения литовской элиты, в ходе которого было опрошено 999 человек. В ходе опроса Spinter 19-30 июня были опрошены 1 015 респондентов, жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет.