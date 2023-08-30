30 августа 2023 г. 11:34

Cамые влиятельные представители СМИ страны: на первом месте – журналист Якилайтис

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Žiniasklaidos įtakingiausi
Žiniasklaidos įtakingiausi
ФОТО: DELFI
Новостной портал Delfi публикует итоги проекта "Самые влиятельные люди Литвы", который реализуется девятый год подряд. Исследование ежегодно проводится по двум направлениям – опрашивается не только общественность, но и эксперты в своих областях. В среду Delfi представляет, какие представители СМИ, по мнению общественности и экспертов, в настоящее время являются самыми влиятельными.

По данным Delfi, самым влиятельным среди представителей СМИ, по мнению как общественности, так и элиты, является журналист Эдмундас Якилайтис, который в прошлом году не оценивался в этой категории из-за перерыва в работе в СМИ.

По мнению общественности, к наиболее влиятельным представителям СМИ также относятся Рита Милюте, Римвидас Валатка, Немира Пумприцкайте и Раса Тапинене.

В десятку самых влиятельных представителей СМИ по мнению общественности также входят Рута Микелкявичюте, главный редактор Elta Витаутас Бруверис, журналистка Дайва Жеймите-Билене, генеральный директор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене и журналистка Индре Макарайтите.

По данным опроса так называемой группы элиты, на втором месте находится генеральный директор LRT М. Гарбачяускайте-Будрене, на третьем месте Р. Валатка, за ним следуют Р. Милюте и главный редактор Elta В. Бруверис.
В эту десятку также входят главный редактор Verslo žinios Роландас Барисас, Н. Пумприцкайте, И. Макарайтите, Томас Балжекас и Ауримас Переднис.

Журнал Reitingai (Рейтинги) по заказу новостного портала Delfi 17 мая – 19 июня 2023 г. провел исследование мнения литовской элиты, в ходе которого было опрошено 999 человек. В ходе опроса Spinter 19-30 июня были опрошены 1 015 респондентов, жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет.

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Источник
ru.DELFI.lt
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