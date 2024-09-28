C октября в Литве меняется размер максимальных пособий: проверьте, сколько вам полагается

Перемены актуальны только для тех получателей, которые получают меньше минимума или больше максимума. Эти размеры гарантируют, что получаемые выплаты не будут ниже минимальных и выше установленного максимального размера.
Пособие по болезни не может быть меньше 11,64% средней месячной зарплаты за позапрошлый квартал (с момента, когда был установлен факт нетрудоспособности).
Значит с октября по декабрь этот размере не может быть меньше 254,17 евро в месяц или 12,16 евро в день (сейчас, 250,11 или 11,97 евро).
Максимальное пособие не может превышать размер двух средних зарплат за позапрошлый квартал (с момента, когда был установлен факт нетрудоспособности).
Значит с октября по декабрь этот размере не может быть больше 2710,28 евро в месяц или 129,68 евро в день (nuoсейчас 2666,97 и 135,58 евро).
Пособие по уходу за больным членом семьи равняется 65,94% компенсируемой зарплаты получателя.
Максимальное с октября будет 2879,73 евро в месяц или 137,79 евро в день (сейчас – 2833,71 и 135,58 евро).
Минимальное пособие по материнству, отцовству или уходу за детьми - 8 базовых социальных выплат, значит, как и прежде с октября будет 440 евро (8x55 евро).
Максимальное пособие по уходу за ребенком не может превышать две средние зарплаты за позапрошлый квартал до назначения пособия.
Максимальное пособие также зависит от того, когда родился ребенок.
Если за родившихся в 2023 и 2024 году детей человек получил право на выплату в четвертом квартале, то максимальная сумма за два месяца увеличится до 3406,42 или 54,45 евро, по сравнению с третьим кварталом.
Если человек получает максимальное пособие до 18 месяцев, оно увеличится до 2620,32 или 41,88 евро.
Если человек получает пособие до 24 месяцев, то максимальный размер пособия увеличится до 1965,24 в первый и до 1310,16 евро во второй год.
Максимальное пособие по отцовству с октября составит 3388,07 евро.
Пособие по безработице состоит из двух частей – переменной и постоянной, размер которой зависит от минимальной зарплаты.
Постоянная часть пособия 23,27% от минимума за тот месяц, за который платят пособие. В 2024 г. минимум составляет 924 евро, значит, постоянная часть - 215,01 евро. Переменная зарплата зависит от доходов человека.
Максимальное пособие по безработице не может быть больше 58,18% средней зарплаты за позапрошлый календарный месяц до получения статуса безработного. В четвертом квартале это будет 1270,42 евро – на 20,31 евро больше, чем в третьем (1250,11 евро).