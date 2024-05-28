Бывший мэр Электренай во время перерыва на заседании был с пивной банкой: уверяет, что пиво безалкогольное

Видео, на котором политик из Движения либералов, пьет напиток из банки, можно было увидеть на странице Электренского муниципалитета на YouTube.
22 мая во время перерыва на заседании комитета муниципалитета Вайтукайтис спросил у коллег, есть ли кто на связи.
"Я хотел сказать на здоровье, понимаешь", – пошутил он и показал банку синего цвета.
Один коллега сказал, что пошел налить кофе, Вайтукайтис пошутил, что тоже налил кофе и показал банку.
"Лучше уже, кофе так кофе. Очень красивый звук при открывании банки", – сказал политик, вслед за этим раздался звук открывающейся банки.
Позже эти кадры появилось в других группах на фейсбуке.
"Не очень тут можно обвинять. Во-первых, не на заседании, а во время перерыва. Во-вторых, не знаю, в чем тут грех. В-третьих, пиво, говорят, на пользу для спокойствия нервов – попробуй", – писал сам Вайтукайтис.
В беседе с Delfi он обратил внимание на то, что во время перерыва он не говорил, что пил пиво. Политик заверил, что в банке было безалкогольное пиво.
"А почему нельзя пить безалкогольное пиво во время перерыва? Да, на самом деле (он было безалкогольным – Delfi). И еще во время перерыва, представляете, какая сенсация?", – иронизировал он.
По словам Вайтукайтиса, СМИ это видео выслал один человек, но кто и зачем, не сказал.
"Я говорил, если я уже звезда, вы уже где-то в восьмой раз (звоните – Delfi), госпожа, не злитесь. Вы опаздываете", – сказал он.