Бывший мэр Электренай во время перерыва на заседании был с пивной банкой: уверяет, что пиво безалкогольное

Видео, на котором политик из Движения либералов, пьет напиток из банки, можно было увидеть на странице Электренского муниципалитета на YouTube.

22 мая во время перерыва на заседании комитета муниципалитета Вайтукайтис спросил у коллег, есть ли кто на связи.

"Я хотел сказать на здоровье, понимаешь", – пошутил он и показал банку синего цвета.

Один коллега сказал, что пошел налить кофе, Вайтукайтис пошутил, что тоже налил кофе и показал банку.

"Лучше уже, кофе так кофе. Очень красивый звук при открывании банки", – сказал политик, вслед за этим раздался звук открывающейся банки.

Позже эти кадры появилось в других группах на фейсбуке.