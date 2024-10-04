Бывший кандидат в мэры Вильнюса Эгле Радвиле была остановлена нетрезвой за рулем

Представитель Вильнюсского отделения службы по правам ребенка Гядас Батулявичюс сказал Delfi: „Об этом происшествии служба узнала от полиции, специалисты прибыли на место происшествия, пообщались с матерью и позаботились о том, чтобы ребенок был передан отцу. Ребенок находится в безопасности и под присмотром.