Ее Бразис получил в 1998 году, когда каунасский "Жальгирис" одержал победу в финале Кубка Сапорты. Тогда Бразис был ассистентом тренера Йонаса Казлаускаса.
Выигравших кубок баскетболистов "Жальгириса" 25 лет назад торжественно встретили в Литве. Членам команды пожимал руки и благодарности вручал тогдашний спикер парламента, лидер консерваторов Витаутас Ландсбергис.
"Отказ от благодарности - знак гражданского протеста против деструктивной социальной, экономической и внешней политики власти, которую приводят в последние два года, она не отвечает ожиданиям большинства жителей Литвы", – сказал Бразис.
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