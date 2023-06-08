"Сегодня - один из худших дней моей жизни, но, думаю, в будущем назову его одним из лучших. Какое-то время я жил в сильном напряжении, поскольку серьезно заболел – игрой. В результате я погряз в долгах, лжи и манипуляциях. Я не ищу оправданий, болезнь тяжелая, но я попытаюсь вылечиться. Приношу публичные извинения всем, кому я лгал. Я понимаю, что разрушил все, что строил до этого. Но сегодня я напишу лично каждому, кому я должен, и, надеюсь, мы найдем способ решения сложившейся ситуации. Я не надеюсь, что меня простят и не прошу об этом, прошу дать мне немного времени, чтобы разгрести всю грязь, которую я накопил", – писал журналист.

Delfi напоминает, что Безекавичюса в передаче сменил Ричардас Шимкус.