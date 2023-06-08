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Бывший телеведущий передачи "Добрый вечер, Литва" на LNK Аурелиюс Безекавичюс в социальных сетях поделился публичной записью, в которой приносит извинения своим друзьям и знакомым. Он признается в зависимости от азартных игр.
Aurelijus Bezekavičius
Aurelijus Bezekavičius
© LNK

"Сегодня - один из худших дней моей жизни, но, думаю, в будущем назову его одним из лучших. Какое-то время я жил в сильном напряжении, поскольку серьезно заболел – игрой. В результате я погряз в долгах, лжи и манипуляциях. Я не ищу оправданий, болезнь тяжелая, но я попытаюсь вылечиться. Приношу публичные извинения всем, кому я лгал. Я понимаю, что разрушил все, что строил до этого. Но сегодня я напишу лично каждому, кому я должен, и, надеюсь, мы найдем способ решения сложившейся ситуации. Я не надеюсь, что меня простят и не прошу об этом, прошу дать мне немного времени, чтобы разгрести всю грязь, которую я накопил", – писал журналист.

Delfi напоминает, что Безекавичюса в передаче сменил Ричардас Шимкус.

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