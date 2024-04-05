Бывший спонсор Паксаса Борисов не может оставаться в Литве – представляет угрозу безопасности

 
ELTA
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Jurijus Borisovas
Jurijus Borisovas
ФОТО: Augustas Didžgalvis

Бывший спонсор отстраненного с должности президента Роландаса Паксаса гражданин России Юрий Борисов не может оставаться в Литве – представляет угрозу безопасности, это признал Региональный административный суд.

Было упразднено действие постоянного вида на жительство в Литве, кроме того, Борисову запрещено в течение 5 лет въезжать в Литву. Борисов обжаловал это решение Департамента миграции в суде, но суд 26 марта отклонил жалобу как необоснованную.

"Коллегия судей приняла такое решение, оценив угрозы, которые Борисов представляет безопасности Литвы", – указал суд.

Принятое судом решение еще могло быть обжаловано в Главном административном суде Литвы. Жалобу Борисова суд принял 5 апреля.

Борисов прославился тем, что был спонсором кандидата в президенты Роландаса Паксаса, был фигурантом дела об импичменте Паксаса.

20 лет назад, в апреле 2004 г. Паксаса путем импичмента сняли с должности президента Литвы. Конституционный суд тогда признал, что он нарушил клятву и грубо нарушил Конституцию, предоставив в порядке исключения гражданство Литвы своему спонсору Борисову.

Адвокат Борисова Витаутас Сирвидис сказал, что дело рассматривают за закрытыми дверьми, он не может комментировать его подробно. "Дело непубличное. Не забывайте - это всего лишь решение суда первой инстанции, оно не окончательное. Вся семья – трое его детей (Борисова) являются гражданами Литвы. Отцу 93 года. Открываем Конституцию ЛР и смотрим, что там сказано о присмотре за пожилыми родителями, о посещении могилы матери. Такие простые вещи. Есть ли у гражданина Литвы, которому 93 года, право на то, чтобы за ним присматривал его сын или нет?", – вопрошал адвокат.

Он напомнил, что Борисова уже пытались выслать из Литвы, но все попытки были тщетными.

Адвокат утверждает, что гражданин России Борисов с перерывами живет в Литве с 1962 года. Борисов родился в 1956 году.

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