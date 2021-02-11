Бывший советник Грибаускайте, оставивший надписи на дороге к дому Сквернялиса, своей вины не видит

Пострадавший Сквернялис на заседании акцентировал, что ему был нанесен моральный ущерб из-за клеветнической информации. Обвиняемый в этом деле - Гедиминас Вайткявичюс.

Его обвиняют в том, что в июне 2020 года на асфальте ул. Упес он написал: "Сквернялис до дома вора 1 км".

На заседании Вайткявичюс свою вину не признал. Он выразил пожелание дать показания в самом конце слушания после всех участников процесса.

Сквернялис сказал, что ему нанесен большой моральный ущерб: "В июле я ехал из дома на работу и заметил надпись на асфальте, в которой содержалась клевета. Я это заметил, это видели мои охранники, соседи, с которыми мы общаемся, домочадцы".

"Меня никогда ни в чем не обвиняли, я не был судим, это клевета, я не вор. Это вызвало много переживаний у меня лично, у домочадцев, ведь у меня есть жена, малолетний ребенок, который все понимает", – сказал он.

Сквернялис обратил внимание на то, что в ходе преступления было испорчено государственное имущество.

"Это преступные и недопустимые действия, меня оклеветали, кроме того, было испорчено государственное имущество", – подчеркнул он.

Сквернялис отметил, что, увидев надпись на асфальте, он не связал ее появление с обстоятельствами асфальтирования дороги.

Напомним, что Государственная комиссия по служебной этике в конце 2019 г расследовала обстоятельства асфальтирования улицы Упес и никаких нарушений не установила.