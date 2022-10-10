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Бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас взял в жёны литовскую скрипачку Аугусту Юсёните.
Susituokė Artūras Zuokas ir Augusta Jusionytė
Susituokė Artūras Zuokas ir Augusta Jusionytė
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Свадебная церемония была тайной и состоялась в Италии. Сначала эту информацию со ссылкой на новоиспечённую супругу известного политика и бизнесмена распространил портал Žmonės.lt. Позже о бракосочетании на своей страничке в социальных сетях сообщил и сам А. Зуокас.

"Наш друг священник Паоло, который благословил на брак меня и Аугусту, цитировал в своей проповеди Священное Писание (стиль автора сохранён): "Всему есть своё время, и для каждого дела под небом есть свой час...

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Время рвать и время сшивать;
Время молчать и время говорить;
Время любить и время ненавидеть;
Время для войны и время для мира."

Сейчас – наше время. Мы не находим любовь. Мы ее СОЗДАЕМ. Каждый день. Вместе. Вместе нам легко, хорошо и безопасно. <...> Благодарим всех за поздравления и поддержку! Аугуста и Артурас".

У новобрачных достаточно большая разница в возрасте. А. Зуокасу – 54 года, его возлюбленной – 37. Однако их это не смущает.

Впервые пару заметили на выставке в Литовском центре познания искусства.

Известно, что скрипачка выступает вместе с камерным оркестром NIKO.

Напомним, бывший мэр Вильнюса развелся с женой Агне Зуокене в октябре прошлого года. Их брак длился без малого 26 лет, а развод был довольно болезненным. Бракоразводный процесс длился больше года. У них три ребенка – две дочери и один сын.

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