Бывший мэр Каунаса Шустаускас перенес инфаркт

"Я почувствовал сильную боль в области сердца. Боль нарастала, стала невыносимой. Позже врачи мне сказали, что люди умирают не от самого инфаркта, а от боли", – сказал Delfi Шустаускас.
"Одна из артерий была полностью непроходимой. Врачи выполнили коронарное стентирование. Сейчас я чувствую себя достаточно хорошо. Я еще в клинике, заодно надо пройти обследование, желудок проверить. Меня уже проверили на коронавирус, его у меня нет", – заметил он.
Шустаускас вел не слишком здоровый образ жизни - курил, был неравнодушен к алкоголю. После инфаркта он обещал бросить курить.
"Я уже раз бросал, не курил около года. Мне это несложно сделать, сказал себе, не курить и все. Потом что-то случилось, кажется участвовал в выборах, но не допустили, не отдали залог, снова закурил. Сейчас не буду курить, буду беречь здоровье", – сказал Шустаускас.
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