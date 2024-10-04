Бывший кандидат в мэры Вильнюса Эгле Радвиле была остановлена нетрезвой за рулем

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, 2 октября, около 19 ч., в Вильнюсе, на ул. Жальгирё, был остановлен автомобиль BMW, которым управляла Радвиле. Автомобиль остановили, поскольку он ехал на красный свет.
Выяснилось, что водитель автомобиля пьяна (2,06 промилле). В машине находилась ее малолетняя дочь (2015 г.р.).
„В машине была несовершеннолетняя дочь, поэтому информация была передана специалистам по правам ребенка“, – указал Матонис.
Начато расследование.
Радвиле отказалась комментировать ситуацию.
В 2023 г. Радвиле была кандидатом в мэры Вильнюса от Движения либералов. В первом туре она получила 1,85% голосов.
Сейчас женщина беспартийная.
Представитель Вильнюсского отделения службы по правам ребенка Гядас Батулявичюс сказал Delfi: „Об этом происшествии служба узнала от полиции, специалисты прибыли на место происшествия, пообщались с матерью и позаботились о том, чтобы ребенок был передан отцу. Ребенок находится в безопасности и под присмотром.
В ближайшее время будет проведена оценка ситуации, выяснят, нуждается ли семья в помощи. Прежде этой семье помощь специалистов не предоставлялась“.