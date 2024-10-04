2024.10.04 16:00

Бывший кандидат в мэры Вильнюса Эгле Радвиле была остановлена нетрезвой за рулем

 
Гитис Панкунас
ELTA
ru.DELFI.lt
Rytas po rinkimų su ELTA. Politinių partijų lyderiai aptarė svarbiausius rezultatus
Rytas po rinkimų su ELTA. Politinių partijų lyderiai aptarė svarbiausius rezultatus
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В Вильнюсе в минувшую среду полиция остановила автомобиль, которым управляла нетрезвая бывшая кандидат Движения либералов в мэры столицы Эгле Радвиле.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, 2 октября, около 19 ч., в Вильнюсе, на ул. Жальгирё, был остановлен автомобиль BMW, которым управляла Радвиле. Автомобиль остановили, поскольку он ехал на красный свет.

Выяснилось, что водитель автомобиля пьяна (2,06 промилле). В машине находилась ее малолетняя дочь (2015 г.р.).

„В машине была несовершеннолетняя дочь, поэтому информация была передана специалистам по правам ребенка“, – указал Матонис.

Начато расследование.

Радвиле отказалась комментировать ситуацию.

В 2023 г. Радвиле была кандидатом в мэры Вильнюса от Движения либералов. В первом туре она получила 1,85% голосов.

Сейчас женщина беспартийная.

Представитель Вильнюсского отделения службы по правам ребенка Гядас Батулявичюс сказал Delfi: „Об этом происшествии служба узнала от полиции, специалисты прибыли на место происшествия, пообщались с матерью и позаботились о том, чтобы ребенок был передан отцу. Ребенок находится в безопасности и под присмотром.

В ближайшее время будет проведена оценка ситуации, выяснят, нуждается ли семья в помощи. Прежде этой семье помощь специалистов не предоставлялась“.

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