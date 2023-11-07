Бывший глава Каунасского муниципалитета, получивший рекордную взятку, откупился штрафом в 65 000 евро

Кроме того, что Шиляускас заплатит штраф в размере 65 000 евро, у него конфискуют и сумму взятки - 260 000 евро. Кроме того, 7 лет он не сможет работать на госслужбе.

Суд назначил такой штраф с учетом того, что Шиляускас признал свою вину и искренне сожалел о содеянном. Шиляускас ранее не был судим, на его счету были административные взыскания.

Прокуратура просила суд приговорить Шиляускас к 6 годам лишения свободы и штрафу в размере 30 000 евро.

Однако суд решил, что такое наказание было бы непропорциональным, поскольку обвиняемый работает, его положительно характеризуют, он содержит семью.

Согласно материалам дела, работая на посту главы администрации Каунасского муниципалитета Влюс Шиляускас в 2021–2022 гг. требовал и брал взятки у гендиректора компании Autokausta Юозаса Кряучунаса. Взятки в размере 10 000, 20 000 евро Кряучунас привозил домой к Шиляускасу, иногда передавал деньги в помещении компании, иногда опускал в почтовый ящик у дома Шиляускаса.