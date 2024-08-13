Бывший глава федерации гольфа пояснил, почему Алекна остался без Mercedes

„Инициатива – сообщества игры в гольф. Больше что-то сложно сказать, таким было желание тех, кто участвовал в акции, а для меня была большая честь вручить.

На окнах машины – олимпийские кольца и имя Доминики.

„Если официально, это подарок от людей всех наций из Вильнюса и Вильнюсского района. Подарок литовцев, поляков, староверов, русских, евреев Доминике. За ее борьбу, за завоеванную серебряную медаль для Литвы“, – заметил он.

Окинчиц не сказал Delfi, кто конкретно подарил вице-чемпионке этот подарок.

Бывший глава Литовской федерации гольфа, подписант акта о независимости Литвы Чеслав Окинчиц поблагодарил Nickai за медаль и вручил ей документы на машину.

„Nicka, вот твой первый автомобиль“, – сказала, показывая на Mercedes, президент ЛНОК Дайна Гудзинявичюте.

Кто еще участвовал в дарении? Ничего не могу комментировать. Все очень хорошо, девочка счастлива и все“, – сказал Окинчиц.

Олимпийский вице-чемпион Миколас Алекна такого подарка не получал. Может, и ему вручат автомобиль Mercedes?

„Это была спонтанная акция после того, как Nickа завоевала медаль. Мы видели, что Доминика была самой лучшей, а получила серебро. Инициатива – только ради этой девочки.

Я думаю, в Литве должно появиться больше спонсоров, тогда и Алекна получит такой Mercedes. Это пример потенциальным спонсорам, предпринимателям, которые могут принять такие решения“, – пояснил Окинчиц.

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