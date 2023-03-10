Бывший депутат добивался секса с несовершеннолетним, предлагал деньги

Однако прокурор не согласился закрыть дело. Неважно, что Ачас заплатил деньги, заставив юношу замолчать (17-летнего заставили подписать обещание о неразглашении информации, он мог на эту тему говорить лишь с правоохраной, если потребуется).

"Ты будешь лежать, а я буду удовлетворять тебя рукой, говорил, что 17 см", – предложил парню Ачас мастурмацию за 50 евро. Это происходило в квартире, куда Ачас завлек юношу и угостил алкоголем, а когда тот отказывался пить, унижал его называя "маменькиным сыночком" (после этого юноша выпил алкоголь, после чего не помнил даже, как вернулся домой. Он не помнит и обстоятельства, при которых мог рассказать политику о длине своего органа.

"Я мастурбирую тебя до конца и даю 100 евро, тебе ничего делать не надо", – такую смс-ку прислал политик юноше.

Но ничего не получилось, юноша выпрыгнул из его машины и попал в Сантаришкскую больницу, врачи больницы вызвали полицию.

Ачас уверял, что никакие сообщения юноше не писал и все подозрения в сексуальных домогательствах отрицал. И неважно, что потом заплатил деньги и признал, что все это было правдой.

Пострадавший не сомневается в том, что не он один был жертвой политика, поскольку тот вел себя достаточно уверено, предлагая деньги за "такую услугу".

"Возможно, он не раз встречался ц таким человеком, как я", – позже предположил подросток, который тогда еще не знал, что имел дело с политиком.

"Если это будет предано огласке, это разрушит мою жизнь", – сказал Ачас на закрытом заседании суда.

Несмотря на то, что суд принял окончательное решение по этому делу, приговор вступил в силу, а апелляции были отклонены, Ачас и два его адвоката продолжают борьбу, требуя пересмотра дела.

Представители суда указали Delfi.lt, что жалоба осужденного принята, но ее еще не рассмотрели.

Подросток, который живет только с матерью, решил после школы подрабатывать, так он познакомился с Ачасом. "Я хотел помочь маме, одной ей было тяжело", – сказал он.

Работу ему предложил один знакомый мужчина, которого через фейсбук нашел сам Ачас, правда, на фейсбуке Ачас не указал свое имя и фамилию, да и парню представился другим именем. Никто из нанятых на работу подростков не знал, что имеет дело с политиком Ачасом. Подростки рыли траншею в комплексе новых домов, построенных недалеко от Главного комиссариата полиции. Потом вывозили в лес песок, за рулем машины сидел сам директор (Ачас). Во время одной такой поездки Ачас стал расспрашивать подростков об их семьях, спрашивал занимались ли они сексом.

"Он знал, что у меня нет отца, я ему сам сказал это", – заметил подросток. Именно потому, что он без отца, директор предложил ему помощь.

"Сказал мне прийти в офис и убрать там, но не говорить ничего другим парням, чтобы они не обиделись", – сказал юноша, получивший за эту работу 20 евро. Потом предложил более тесное общение, на столе появился алкоголь.

"Я ему сказал, что не пью и не курю, что у меня больное сердце, – рассказал в суде подросток. – Тогда он сказал, что я как маменькин сыночек". Эти слова подействовали на самолюбие парня, который старался быть самостоятельным и он решил доказать, что это не так, стал пить алкоголь. Он быстро опьянел. И тут Ачас предложил мастурбировать его за 50 евро. Парень отказался, но Ачас продолжал настаивать. Юноша стоял на своем. Примерно через час парень решил уйти домой, он был так пьян, что не мог найти выход из квартиры.

Потом об этом юноша рассказал другу, с которым нелегально работал у Ачаса. Рассказал, потому что Ачас снова предложил ему деньги за мастурбацию. Пришло смс-сообщение с предложением сделать это за 100 евро.

Подросток сохранил эти сообщения, их потом использовала правоохрана.

Из сообщений видно, что ехавший из Расейняй в Вильнюс Ачас договорился с подростком встретиться в офисе, чтобы тот сложил вещи в шкаф. Однако, поскольку к тому времени подросток уже получал от Ачаса "предложения заработать иным способом", он решил выяснить, чего на самом деле от него хочет "директор":

Подросток: – Что надо будет делать?

Ачас: – Ты будешь лежать, а я буду удовлетворять тебя рукой, говорил, что 17 см.

Подросток: – За 100 евро, что надо делать?

Ачас: – Я же говорю, тебе - ничего.

Подросток: – Вам что надо делать?

Ачас: – Ничего. (...) Я удовлетворяю тебя до счастливого конца, даю 100 евро, тебе ничего делать не надо.

Подросток не пошел в офис – с другом решили встретиться с ним в публичном месте, записать беседу и передать запись в полицию.

"Я хотел встретиться с этим человеком, объяснить ему, чтобы не заходил слишком далеко, думал, он меня услышит, – сказал подросток. – мы договорились встретиться у Akropolis. Когда он подъехал, у меня был включен телефон, я хотел записать разговор, чтобы были доказательства, чтобы маме показать, если что-то случится, ведь я несовершеннолетний".

Подросток сел в BMW Ачаса, туда же хотел сесть и находившийся с ним друг, но Ачас уехал.

"Он не сказал ни слова, я испугался и решил выпрыгнуть из машины – я сильно поранился, а он даже не остановился", – рассказал подросток.

Подросток был в крови. Друг довел его до уборной в ТЦ, в это время стали приходить сообщения от Ачаса. Он потребовал, чтобы подростки приехали в его офис и извинились.

Однако этого не последовало. Получивший травмы подросток несколько дней спустя обратился в Сантаришкскую клинику из-за сильных болей. Врачи сообщили о травмах в полицию.

Только тогда подросток рассказал о случившемся матери.

В суде Ачас свою вину отрицал. Но признал, что заплатил пострадавшему 3000 евро за неприятные переживания, так он сознался в содеянном (деньги передал через адвоката и просил написать обещание о неразглашении информации).

Однако сейчас Ачас снова отрицает свою вину и заявляет, что признал ее только потому, что прокурор обещал закрыть дело, если он помирится с пострадавшим. Сейчас Ачас и его адвокаты добиваются пересмотра дела.