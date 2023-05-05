Представитель Комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская подтвердила эту информацию порталу Krepšinis.net. Она сказала, что в организме Каукенаса было 1,03 промилле.

Это легкая степень опьянения, за нее грозит лишение прав и денежный штраф.