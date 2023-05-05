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Президент алитусской команды Wolves и бывший известный баскетболист Римантас Каукенас управлял автомобилем в нетрезвом виде. Редактор портала Krepšinis.net Эдгарас Пулковскис сообщил, что 46-летний Каукенас в ночь на пятницу был остановлен за рулем своего Porche.
Rimantas Kaukėnas (Foto: BHC)
Rimantas Kaukėnas (Foto: BHC)

Представитель Комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская подтвердила эту информацию порталу Krepšinis.net. Она сказала, что в организме Каукенаса было 1,03 промилле.

Это легкая степень опьянения, за нее грозит лишение прав и денежный штраф.

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