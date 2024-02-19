Бывшей главе паневежского Русского культурного центра не продлили вид на жительство в Литве

"Все закончилось тем, что велели закрыть мой центр в школе, а меня вызвали в местный КГБ (Департамент госбезопасности). Меня расспрашивали о моих взглядах", – рассказала женщина.

Тогда Ватутина стала поднимать вопрос, на каком основании были сняты все надписи на русском языке. По ее словам, русскоязычные первоклашки не понимали, что написано. Этот вопрос она поднимала не только в школе, но и на конференции для представителей нацменьшинств.

Этот центр действовал в помещении 3-ей городской школы, которая в советское время была школой с русским языком обучения. Позже в здании школы разместилась школа с литовским языком обучения.

Ватутина обжаловала это решение в суде. В суде представители спецслужб сказали, что российские силовики могут использовать женщину как потенциальную мишень для вербовки. С ее помощью могут проводить сбор информации.

Департамент миграции и Департамент госбезопасности Литвы констатировали, что эта пожилая женщина представляет угрозу национальной безопасности страны и не может оставаться в Литве.

"Был и такой случай, бывшая воспитанница прислала мне поздравление с 9 мая – Днем победы над нацистской Германией. В поздравлении она использовала мое фото на фоне советского флага с серпом и молотом. Этот флаг она сделала фоном, я на фоне флага не фотографировалась", – уверяет Ватутина, которой снова пришлось объясняться в связи с этим эпизодом.

Русский культурных центр был официально закрыт 5 лет назад, но помещение он освободил не сразу. Ватутина признала, что уже когда началась война в Украине , она пригласила туда беженку из Украины , а та увидела в помещении портрет Путина . Разразился скандал. Ватутина сказала в свое оправдание, что не успела выбросить портрет.

Ватутина признала, что сотрудники ДГБ время от времени приходили в центр, с ней говорили о Литве, России , взаимоотношениях между странами.

Правда, минувшим летом допросам пришел конец - Ватутина отправилась продлевать вид на жительство в Литве.

Женщина родилась в Паневежисе, выросла там и работала, она вышла замуж за литовца, родила сына, но при этом гражданство у нее российское. Его она выбрала, когда Литва стала независимой. Причина такого выбора - ее единственный сын тогда учился в России. Она решила, что с российским гражданством ей будет легче ездить к нему.

У Ватутиной был постоянный вид на жительство в Литве с обязательством регулярно продлевать его. Летом 2023 г. она обратилась за продлением в Департамент миграции.

"Там мне вручили вопросник со множеством вопросов. Я спросила, как на них отвечать – по-литовски или по-русски, объяснила, что по-русски пишу отлично, а по-литовски с ошибками. Мне разрешили выбирать, я заполняла по-русски. Возможно, это вызвало подозрение", – сказала женщина.