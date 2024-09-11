Бывшего защитника литовской сборной по футболу подозревают в совершении жестокого убийства

Эту информацию Delfi подтеврдила заместитель председателя суда Милдас Криже.
46-летнего Папечкиса подозревают в совершении убийства в новогоднюю ночь в деревне Рамучай (Каунасский район).
„1 января 2024 г., в 03.40 ч. в гостиной во время пьяного конфликта из-за личных разногласий с пострадавшим намеренно один раз нанес удар по голове бутылкой и один раз нанес ножевое ранение в левую сторону грудной клетки, пострадавший скончался на месте“, – сказано в сообщении Каунасского окружного суда.
Папечкису предъявлены обвинения по 1 ч. 129 ст. Уголовного Кодекса ЛР (ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет).
Решением Каунасского суда 26 января Папечкиса освободили из-под ареста под залог в 10 000 евро, он находится под интенсивным контролем, у него изъяли документы.
Ближайшее заседание суда назначено на 17 сентября.
Чемпион Литвы
Папечкис – бывший защитник ФК „Каунас“, 7 раз был приглашен в сборную Литвы.
В составе „Каунаса“ 6 раз становился чемпионом Литвы, трижды победителем кубка ЛФФ.
Футболист играл также в клубах Латвии, Польши, Эстонии, завершил карьеру в йонавской команде.