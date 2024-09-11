Бывшего защитника литовской сборной по футболу подозревают в совершении жестокого убийства

Эту информацию Delfi подтеврдила заместитель председателя суда Милдас Криже.

46-летнего Папечкиса подозревают в совершении убийства в новогоднюю ночь в деревне Рамучай (Каунасский район).

„1 января 2024 г., в 03.40 ч. в гостиной во время пьяного конфликта из-за личных разногласий с пострадавшим намеренно один раз нанес удар по голове бутылкой и один раз нанес ножевое ранение в левую сторону грудной клетки, пострадавший скончался на месте“, – сказано в сообщении Каунасского окружного суда.

Папечкису предъявлены обвинения по 1 ч. 129 ст. Уголовного Кодекса ЛР (ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет).